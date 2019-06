BMW Motorrad Vision DC Roadster Elektromotorrad in Boxeroptik

Gib’s zu! Wenn du an BMW-Motorräder denkst, denkst du zuerst an den Zweizylinder-Boxer. Der prägt ja nun auch schon seit über 90 Jahren die Optik vieler BMWs. Aber wie wird sich das langfristig entwickeln? Vor allem im Hinblick auf die Elektromobilität? BMW macht sich hierzu heute schon Gedanken und stellt uns mit dem Naked Bike-Konzept Vision DC Roadster die mögliche Zukunft von BMW Elektromotorrädern vor.

Kühlelemente fahren seitlich aus

Akkus und Kühlsystem sind vertikal angeordnet und erinnern so an den Zweizylinder-Boxer. Seitlich ragen zwei Elemente mit Kühlrippen und integrierten Ventilatoren heraus. Wird der E-Motor gestartet, fahren die Kühlelemente seitlich leicht aus und zeigen so an: Es kann losgehen.

BMW Motorrad Der Clou: Beim Starten des E-Motors fahren die Kühlelemente seitlich leicht aus und zeigen die Fahrbereitschaft an.

Der eben erwähnte Motor benötigt nicht viel Platz, ist unter der Energiespeichereinheit untergebracht und direkt mit dem Kardan verbunden. Die Kardanwelle wiederum ist freiliegend. Seitlich wird die Optik aber hauptsächlich von der tiefen Front und dem hohen Heck geprägt. Sehr sportlich, nicht unbedingt besonders bequem schaut das aus – wir würden gerne eine Sitzprobe machen.

Dort, wo bei herkömmlichen Verbrenner-Motorrädern meistens der Tank untergebracht ist, beginnt beim BMW Vision DC Roadster eine flache Alurahmenrahmenkonstruktion, die in der Mitte den Sitz integriert und mit der LED-Rückleuchte abschließt. Guckt der Fahrer zwischen diesem Rahmen vor sich runter, sieht er die längs in den Alurahmen gefrästen Rillen, die sich nicht nur als Designelement einmal rundherum schlingen, sondern auch für Gewichtsersparnis sorgen.

Umfrage Wie steht ihr zum Elektromotorrad? 4438 Mal abgestimmt Kommt für mich nicht in Frage. Für den urbanen Verkehr die Zukunft des Zweirads. Am Elektromotorrad führt kein Weg vorbei. mehr lesen

Neue Reifenoptik für bessere Sichtbarkeit

Die Reifen entwickelte Metzeler extra für das Fahrzeugkonzept BMW Vision DC Roadster und brachte seitlich helle, ungefähr briefmarkengroße reflektierende Vierecke unter. Wir hoffen, dass sich die Motorrad- und Reifenhersteller hier zusammentun und solch eine Lösung für eine der nächsten Euro-Normen nachdrücklich anregen – als Ersatz für die derzeitig vorgeschriebenen seitlichen Reflektoren, die sich in Farbe, Form und Platzierung alle Mühe geben, an der Ästhetik eines Motorrads zu nagen.

Bleiben wir beim Thema Sicherheit: Auf den ersten Blick sieht die Kombi des Fahrers nicht nach Schutzkleidung aus, die eingenähten Protektoren sind erst auf den zweiten Blick sichtbar. Formulierungen wie „integrierte Technologien ermöglichen verschiedene Lichtfunktionen“, „digitale Vernetzung“ sowie die per Magnet angebrachte Rucksackweste lassen uns darauf schließen, dass hierauf nicht der Fokus lag.

BMW Motorrad Freiligende Kardanwelle und extra von Metzeler für den Vision DC Roadster angefertigte Reifen mit weißen Reflektorstreifen.

Wann kommen BMW-Elektromotorräder in Serie?

Mit E-Antrieb kann BMW bisher den Roller C evolution sowie die Autos i3 und i8 vorweisen, ein E-Motorrad haben die Bayern noch nicht im Programm. Auf unsere Frage, wann es denn soweit ist, antwortete Tim Diehl-Thiele, Leiter Kommunikation BMW Motorrad: „Wir sprechen nicht von Jahrzehnten.“ Aha. Die Studie ist laut BMW jedenfalls voll funktionsfähig, technische Daten haben wir auf Anfrage nicht bekommen.

Präsentiert wird der BMW Vision DC Roadster am 25. Juni 2019 im Rahmen der NextGen-Veranstaltung in der BMW-Welt in München. Auf den BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen (5 – 7. Juli) wird sie dann ebenfalls stehen.