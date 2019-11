Cake Ösa Modulares Elektro-Bike

Der schwedische Elektro-Zweiradspezialist Cake will auf der EICMA in Mailand das Modell Ösa vorstellen, das sich durch seinen modularen Aufbau auszeichnen soll.

Cake hat sich mit dem Modell Kalk bereits seine ersten Sporen verdient. Auf der EICMA wollen die Schweden nachlegen und ein zweites Modell vorstellen. Die Besonderheit des neuen Modells Ösa soll sein modularer Aufbau sein. Der Kunde kann sich so quasi aus verschiedenen Modulen sein Wunsch-Elektro-Zweirad zusammenstecken.

Erste Bilder lassen erneut ein Zweirad auf Leichtkraftrad-Niveau erahnen. Auf den ersten Bildern gibt es Schnellverschlüsse, Batteriepakete und einen Endantrieb über Zahnriemen zu sehen. Der Rundscheinwerfer wird per Spiralkabel angedockt, die Blinker als LED-Leiste adaptiert. Verzögert wird per Scheibenbremsen. Vorne arbeitet eine USD-Gabel, die Hinterradschwinge stützt sich per Zentralfederbein ab. Auf den 14 Zoll großen Drahtspeichenrädern sind grobstollige Reifen montiert. Kennzeichenhalter und Beleuchtung deuten auf straßentauglichkeit hin.

Weitere Infos sollen erst auf der EICMA folgen.