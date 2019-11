Elektromotorräder mal anders Generation E-Antrieb: Eine Multimedia-Reportage

Es gibt ein Thema, das unseren Redaktions-Nachwuchs umtreibt: Elektromotoren. Und zwar in allen Bereichen der Motor Presse Stuttgart. In einem Projekt entwickelten die Volontäre und Trainees eine Multimedia-Reportage, die sich genau mit diesen Themen befasst. Zwei von sechs Geschichten innerhalb dieses Formats drehen sich um Motorräder, befassen sich mit dem Für und Wider, vergleichen Konzepte und öffnen die Augen für eine ganz neue Zielgruppe: Den Motorrad-Nachwuchs.

E-Lektionen – fünf Motorräder, ein Konzeptvergleich

Wir können uns davor nicht mehr verstecken, Elektromotoren sind ein großes Thema in der Motorrad-Industrie. Kein anderes wird momentan so kontrovers diskutiert. Im Artikel „E-Lektionen“, der einen großen Teil der themenübergreifenden Multimedia-Reportage einnimmt, lässt der MOTORRAD-Nachwuchs fünf verschiedene Elektro-Zweiräder gegeneinander antreten. Von der E-Schwalbe bis hin zur erdigen Enduro fällt eine Punktewertung schwer, deshalb: Ein Konzeptvergleich der etwas anderen Art. Wer siegt auf der Achtelmeile, welches Gefährt punktet in Sachen Style, welches Modell lässt sich am schnellsten schieben und nicht zu unterschätzen – welches hat die lauteste Hupe? Diese und viele weitere Challenges zeigten am Ende: Jedes Konzept hat seine Stärken, und jedes auch so seine Schwächen.

In einem abschließenden Podcast-Format – eingebunden in die Reportage – beschäftigen sich die Macher ebenfalls mit dem Thema der aufkommenden Elektro-Motoren.

E-Starter – Kinder, die kein Benzin kennen

In der zweiten Geschichte dreht sich alles um den Nachwuchs. Im Trialsport erobern elektrische Kinder-Motorräder den Markt und verdrängen kleine Verbrenner fast gänzlich. Neue Möglichkeiten, mehr Einsteiger und die erste eigene, elektrische Wettkampf-Serie für Kinder waren die Folge. Der ADAC E-Kids Cup startet in Baden-Württemberg, die neue Generation wächst und immer mehr Kids bekommen so einen leichten Zugang zum Motorradfahren allgemein.

Hier gelangt ihr direkt zur Multimedia-Reportage. Viel Spaß beim Durchscrollen – oder beim „Scrollytelling“, wie man auch sagt.