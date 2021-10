Tromox Ukko aus China Mini-Elektromotorrad für 2022

Das chinesische Unternehmen Tromox bringt mit der Ukko ein Mini-Elektromotorrad, das zwar klein und niedlich aussieht, aber es in sich haben soll.

Die Ukko wirkt fast, als ob sie das elektrische Pendant zur Honda Grom sein möchte. Damit wäre auch Sinn und Einsatzzweck geklärt: das Motorrad soll in erster Linie Spaß machen. Tromox präsentierte die Ukko im September auf der CIMA Motor Show 2021 in China.

In 45 Minuten zu 80 % geladen

Mit der Ukko möchte der Hersteller sowohl Fahranfänger ansprechen als auch diejenigen, die ein spaßiges elektrisches Mini-Bike suchen, mit dem sie durch die Stadt düsen können. Auf dem Papier ist die Ukko als Nachfolger der Mino gedacht, ebenfalls ein kleines Elektromotorrad, das aber nur auf eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h kommt. Die Tromox Ukko soll es auf 100 km/h bringen – und zwar in 4,2 Sekunden.

Schnell soll auch die Ladung des 72V/55A h-Lithium-Akkus vonstatten gehen. In nur 45 Minuten sollen 80 Prozent der Batterie geladen sein. Die Kraft ans Hinterrad wird per wartungsfreiem Riemenantrieb von Continental übertragen, was das E-Motorrad noch leiser macht.

Ukko auch für EU und USA

Fahrer oder Fahrerinnen nehmen in einer Sitzhöhe von nur 76 cm Platz – da dürften eher die Langbeinigen ein Problem mit dem Kniewinkel bekommen als die Kurzbeinigen ein Thema mit der Höhe haben.

Die kleinere Tromox Mino gibt es bereits in Europa. Sie kostet um die 3.300 Euro. Und auch die Tromox Ukko soll neben dem asiatischen Markt auch in die USA und nach Europa kommen. Preislich wird sie höchstwahrscheinlich deutlich über der Mino liegen, konkrete Zahlen gibt Tromox aber erst noch bekannt.

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 12145 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins. mehr lesen

Fazit

Tromox bringt mit der Ukko ein kleines Elektromotorrad, welches für Städter und Pendler interessant sein könnte, denen ein E-Roller zu langweilig scheint und die auf der Suche nach einem Spaßbike mit E-Motor sind. Wir gehen davon aus, dass das Motorrad in die Klasse der Leichtkrafträder fällt und somit auch mit dem erweiterten Autoführerschein (B196) pilotiert werden darf.