Xubaka von French Sodium Cycles Kleines Elektromotorrad aus Frankreich

Mehr zum Thema Elektroroller

Gewichtig, Design, Reichweite – damit will der Fantic-Roller punkten.

Fantic Elektroroller-Konzept Kommt 2023 für 50er und für 125er-Klasse Gewichtig, Design, Reichweite – damit will der Fantic-Roller punkten.

Das in Singapur ansässige Startup Scorpio stellt den Elektroroller X1 vor.

Scorpio X1 Elektroroller Startup aus Singapur bringt E-Roller Das in Singapur ansässige Startup Scorpio stellt den Elektroroller X1 vor.

Verkehr & Wirtschaft