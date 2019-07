Yamaha Tritown Elektro-Dreirad mit Neigungstechnik

Bereits auf der Tokyo Motor Show 2017 hatte der japanische Zweiradhersteller Yamaha ein erstes Konzept zum Tritown vorgestellt. Die Studie setzte auf zwei Vorderräder, die wie bei der Niken über die Leaning Multi Wheel Technology neigbar aufgehängt sind. Der Fahrer steht auf zwei Trittbrettern. Der Antrieb erfolgte elektrisch. 2019 schieben die Japaner jetzt die Serienversion des Tritown nach.

Gesteuert wird der Tritown per Gewichtsverlagerung, die Vorderradaufhängung schwenkt entsprechend nach links oder rechts. Die Trittbretter werden dabei entsprechend angehoben oder abgesenkt. Im Stand wird die schwenkbare Vorderradaufhängung in aufrechter Position fixiert. Eine höhenverstellbare Lenkstange passt die Ergonomie an die jeweilige Fahrergröße an.

Vorerst nur für Japan

Der rund 40 Kilogramm schwere Yamaha Tritown rollt auf 14 Zoll großen Rädern. Die Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) werden mit 1.140 mm x 620 mm x 1.140 mm angegeben. Ein 500 Watt starker Radnabenmotor im Hinterrad erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Gespeist wird der Elektromotor von einer 380 Wh großen Lithium-Ionen-Batterie, die für eine Betriebszeit von etwa drei Stunden oder eine Reichweite von rund 32 Kilometern bürgen soll. Verzögert wird per Scheibenbremsen an allen drei Rädern.

Vermarktet werden soll der Yamaha Tritown ab August 2019 vorerst nur in Japan. Preise wurden noch nicht genannt.