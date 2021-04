Zero DSR National Forest Foundation Limitierte Edition zum Earth Day

Im Jahr 2021 feiert Zero sein 15. Jubiläum. Und am 22. April verkündete der aktuell größte Elektromotorrad-Hersteller, dass es ein Sondermodell der Zero DSR in limitierter Auflage geben wird. Allerdings nur in den USA.

500 Dollar Spende pro Bike

Das Startdatum für die Sondermodelle ist kein Zufall. Am 22. April ist jedes Jahr der "Earth Day", bei dem es um die Wertschätzung für unsere natürliche Umwelt geht. Zu diesem Anlass spendet Zero für jedes verkaufte DSR-Sondermodell jeweils 500 US-Dollar an die National Forest Foundation – eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die 1992 vom Kongress gegründet wurde und sich um den Schutz und die Aufforstung der 193 Millionen Hektar öffentlichen Wälder kümmert.

Wie viele Sondermodelle es geben wird, ist nicht bekannt, nur dass sie in fünf Farben anrollen – Grün, Orange, Weiß, Grau und Schwarz. Sie werden vom Z-Force 14.4-Motor angetrieben, der eine Höchstgeschwindigkeit von 163 km/h erlaubt. Als maximales Drehmoment gibt Zero 146 Nm an während die Reichweite bei um die 262 Kilometer liegen soll.

Für Straße und Schotterwege

Geländereifen und ausreichend Federweg prädestinieren die Zero DSR für Schotterpisten und Feldwege. An einer Schnellladestation wird der Akku innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder vollgeladen, an einer normalen Steckdose hängt sie die ganze Nacht.

In den USA ist das DSR-Sondermodell zum Earth Day seit dem 22. April 2021 erhältlich und kostet genau so viel wie das Basis-Modell: 15.495 USD. In Deutschland ist dieses DSR-Sondermodell zwar nicht erhältlich, wir haben hierzulande aber die Option auf die DSR in der Black Forest Edition. Die kommt dann serienmäßig mit dem größeren Akku, der 253 Kilometer Reichweite bereitstellt. Preis für die Black Forest Edition: ab 20.880 Euro. Basis-DSR: ab 17.690 Euro.

A2-tauglich trotz 69 PS Spitzenleistung

Trotz 69 PS Spitzenleistung ist für den A2-Führerschein übrigens keine Drosselung der Zero DSR notwendig. Für Elektromotorräder gilt nämlich die Regel, dass die Dauerleistung als Grenzwert genommen wird. Und die Dauerleistung der DSR liegt bei 22 kW, also 30 PS.

Fazit

Der amerikanische Hersteller bietet die Aktion anlässlich des Earth Days nur in seinem Heimatland an. Bei uns gibt es dafür die Black Forest Edition, die zwar teurer ist als das Basismodell, dafür aber auch mit einem Ausstattungsplus und vor allem einem größeren Akku anrollt.