Zero SR-X Konzept Weiter in die elektrische Zukunft

Als innovatives Einzelstück und Konzeptmotorrad wird die SR-X von Zero bezeichnet. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Bill Webb und Huge Design, und sie soll "den Weg zum zukünftigen Design von Elektromotorrädern aufzeigen".

"Design the Future"

Als Pioniere im Bereich Elektromotorräder sind die Entwickler von Zero Motorcycles bekannt. Bereits 2006 bauten sie im kalifornischen Santa Cruz ihre ersten Elektro-Prototypen. Im Rahmen des "Design the Future"-Entwicklungsprogramms möchte Zero immer wieder aufs Neue aufzeigen, wie Motorräder in Zukunft aussehen könnten. In dieser Reihe wurde im Februar 2023 das Konzept Zero SR-X vorgestellt. Dabei handelt es sich laut Zero um eine innovative Neuinterpretation des sportlichen Serienmodells SR/S. Und, jedenfalls bis auf Weiteres, um ein Einzelstück.

Bill Webb und Huge Design

Maßgeblich beteiligt an der Gestaltung der Zero SR-X war die Agentur Huge Design in San Francisco. Deren Leiter Bill Webb war bereits verantwortlich für das Design des Konzepts Zero SM, welches dem Zero-Modell FXE vorausging. Mit der SR-X zeigen Webb, Huge und Zero nun ein weiteres Beispiel ihrer gemeinsamen Visionen. Wie die Ausgangsbasis, die bereits erhältliche Zero SR/S, ist die SR-X prinzipiell ein sportliches, halbverkleidetes Motorrad mit starkem, elektrischem Antrieb.

Technische Basis Zero SR/S mit 110 PS und 190 Nm

Angetrieben wird die SR-X vom luftgekühlten Elektromotor des Typs ZF75-10, und beim Akkupack aus Lithium-Ionen-Zellen handelt es sich um die neueste Version ZF17.3. Diese Z-Force-Komponenten kommen bereits bei aktuellen Zero-Modellen wie der SR/S oder der Naked Bike-Variante SR/F zum Einsatz. Die Eckdaten: 190 Nm maximales Drehmoment, 82 kW (110 PS) Spitzenleistung, 40 kW (54 PS) Dauerleistung, 200 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und für die Akkuzellen werden 17,3 kWh Maximalkapazität sowie Ladezeiten zwischen einer und knapp 3 Stunden genannt, je nach Restladung und Ladeleistung. Beim Fahrwerk setzt Zero auf Showa aus Japan, bei den Bremsen auf J.Juan aus Spanien (gehört inzwischen zu Brembo).

Der Designer zur Zero SR-X

Designer Bill Webb zur SR-X: "Das Konzeptmotorrad SR-X strebt danach, einen ‚Design-Sweet-Spot‘ für die nahe Zukunft von Elektromotorrädern zu erreichen, indem es saubere Linien und diszipliniertes Design im Detail mit dem aggressiven Auftritt und dem rohen Leistungsgefühl moderner Verbrenner-Motorräder kombiniert. Und das wurde mit der rohen Funktionalität, respektive der frei liegenden Mechanik, traditioneller Rennmotorräder kombiniert. Damit ist dieses Motorrad ein Versuch, eine neue Unterkategorie für Hochleistungs-Elektromotorräder zu definieren, die zwischen einem Streetfighter und einer Rennmaschine liegt. Sie verbindet eine Teilverkleidung und damit aerodynamische Performance mit der rauen Attitüde der Straße. Wir wollen erreichen, dass sportliche Motorradfahrer den subtilen und ausgewogenen Design-Ansatz zu schätzen wissen. Das Team wollte mit dem Bodywork eine konsequent niedrige, auf die Front fokussierte Silhouette schaffen, die auf unkonventionelle Weise einen Kontrast zu den vollständig freiliegenden mechanischen Komponenten im hinteren Teil des Motorrads bildet."

Der Produktentwickler zur Zero SR-X

Auch Brian Wismann, Produktentwickler bei Zero, ist von der Gestaltung sehr angetan: "Als Bill vor einigen Jahren sein ‚Mono-Racr‘-Design zum ersten Mal in digitaler Form veröffentlichte, wusste ich sofort, dass die auf klaren, einfachen Formen basierende Designsprache perfekt zu einem Elektromotorrad passen würde. Ich bin begeistert, dass wir Bills Vision von unserer elektrischen Sportbike-Plattform nun im SR-X-Konzept verwirklichen konnten."

Fazit

Obwohl die bereits erhältlichen Elektromotorräder von Zero als überaus modern und innovativ gelten, lassen es sich die Elektropioniere aus Kalifornien nicht nehmen, weiter an zukunftsweisenden Projekten zu arbeiten. Das Konzept SR-X auf Basis der SR/S, welches in Zusammenarbeit mit Bill Webb und Huge Design entstand, ist das neueste Vorzeigeobjekt.