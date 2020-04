Zooz Concept 01 Neues Elektro-Konzept aus den USA

Beim Anblick der Zooz Concept 01 dürfte den meisten Beobachtern vermutlich die sehr nackte Erscheinung auffallen. Im Prinzip ist nicht viel mehr als der verchromte Rahmen, die Sitzbank, zwei Räder, Scheibenbremsen, eine Frontverkleidung, eine Gabel, ein Federbein, ein Lenker, einige Komponten aus Karbon und last but not least der Motor inklusive Akkueinheit unter dem Sitz zu erkennen. Aufgrund der wenigen Bauteile wird auch schnell deutlich, in welche Richtung das von Zooz entwickelte Elektro-Konzept namens "Concept 01" abzielt: Wenig Gewicht und ein elektrischer Antrieb. Laut eigener Aussage möchte der Hersteller mit der "Concept 01" die Lücke zwischen Fahrrad und Motorrad schließen.

39 Kilogramm leichtes Elektro-Bike

Die vom Hersteller genannten Eckdaten klingen auch bereits sehr vielversprechend, wenn sie denn stimmen sollten. Der Prototyp soll lediglich 39 Kilogramm auf die Waage bringen. Dabei sollen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h drin sein. Ein Elektromotor mit 4,3 kW und ein Batteriepack mit 35e-Zellen von Samsung sollen dies ermöglichen. Aufgrund fehlender Bauteile, die für eine Straßenzulassung umungänglich sind, beispielsweise der Beleuchtung, dürfte das Gewicht eines potentiellen Serienbikes in jedem Fall aber noch leicht ansteigen. Auf den Aluminiumfelgen sind 18-Zöller aufgezogen. Der Lenker wird von Zombie Performance beigesteuert.

Der Haupteinsatzort eines geplanten Serienmodells befindet sich laut Zooz primär im Stadtverkehr. Laut Hersteller wird es auch eine Modellvariante für den europäischen Markt geben, die ab September mithilfe der Crowdfunding-Plattform Indiegogo angeboten werden soll. Wie genau das passende Serienmodell aussehen und wie viel es kosten soll, verrät der Hersteller bislang aber noch nicht. Wie der Hersteller bestätigt hat, werden sich die Serienbikes an einigen Stellen vom Prototypen aber in jedem Fall unterscheiden. Dass es sich bei der Concept 01 nicht nur um ein mit dem Computer erschaffenes Rendering handelt, zeigt übrigens das nachfolgende Video, das den Prototypen in Bewegung zeigt:

Fazit

Federleichtes Gewicht gepaart mit einem Elektromotor scheint derzeit eine äußerst beliebte Kombination zu sein. Auch der texanische Hersteller Zooz möchte mit seiner "Concept 01" in diesem Marktsegment mitmischen. Man darf gespannt darauf sein, wie viel vom gezeigten Konzept in einem Serienmodell wiederzufinden sein wird.