Honda CB 400 X (2020) Neues Adventure-Modell für Japan

Um ein ganz neues Modell handelt es sich bei der hier vorgestellten CB 400 X eigentlich nicht. Viel mehr spendiert Honda der CB 400 X, die ausschließlich auf dem japanischen Markt angeboten wird, zahlreiche Updates, die das Adventure-Bike technisch auf den aktuellen Stand der Dinge hievt. Zunächst dürften die neuen Lackierungen auffallen, die im Vergleich zu den Lackierungen der Vorgänger-Motorräder, deutlich edler wirken.

LED-Beleuchtung und verstellbarer Windschild

Honda spendiert der neuen CB 400 X serienmäßig LED-Leuchtmittel, einen in zwei Stufen verstellbaren Windschild, Speichenräder, im Vergleich zum Vorgängermodell überarbeitete Federelemente, eine Anti-Hopping-Kupplung, ABS, verstellbare Hebel und digitale Instrumente. Laut technischem Datenblatt auf der japanischen Honda-Website soll die CB 400 X dabei 196 Kilogramm auf die Waage bringen.

Honda. Die neue Honda CB 400 X wird es zunächst ausschließlich in Japan geben.

Angetrieben wird die neue CB 400 X von einem Parallel-Twin mit 399 cm³, der 45 PS und 38 Nm bei 7.500/min zur Verfügung stellt. Primär ist die CB 400 X eher für die Straße als für Geländeausflüge vorgesehen – kleinere Ausflüge ins leichte Gelände sollten aber trotzdem drin sein. Bei der SItzhöhe gibt Honda 800 mm an. Dabei wird die neue Honda CB 400 X in Japan in den beiden Farbvarianten "Matte Ballistic Black Metallic" und "Pearl Glare White" angeboten.

CB 500 X die globale Alternative

Zunächst wird die neue Honda CB 400 X ab Juli 2020 ausschließlich auf dem japanischen Markt erhältlich sein. Noch ist völlig offen, ob Honda eine Markteinführung auf anderen Märkten anstrebt – nach Europa dürfte es die CB 400 X mit hoher Wahrscheinlichkeit allerdings nicht schaffen. Mit der CB 500 X bietet Honda auf dem Rest der Welt immerhin ein sehr ähnliches Modell an, welches sich in Sachen Optik, Ergometrie und auch Ausstattung nicht großartig von der neuen CB 400 X unterscheidet. Angetrieben wird die CB 500 X, die in Deutschland momentan ab 6.999 Euro (UVP inklusive Überführung) zu haben ist, von einem 46 PS starken Reihenzweizylindermotor mit 471 cm³. Die CB 400 X ist in Japan ab 826.100 Yen zu haben, was umgerechnet etwa 6.800 Euro entspricht.

Fazit

Die Honda CB 400 X dürfte sich vor allem für in Japan beheimatete Motorradeinsteiger eignen. Glücklicherweise bietet Honda in Europa mit der CB 500 X ein sehr ähnliches Modell an, welches zudem A2-tauglich ist.