Rieju MR 300 80th Anniversary Edition Limitiertes Sondermodell zum 80. Geburtstag

1942 startete Rieju als Hersteller von Fahrrädern mit Hilfsmotoren. 1973 brachte das Unternehmen dann mit der Rieju 175 sein erstes richtiges Motorrad auf den Markt, das von einem Viertaktmotor angetrieben wurde. Mittlerweile ist die Marke für einsteigerfreundliche Straßenmotorräder und Reiseenduros sowie leistungsorientierte, renntaugliche Enduros bekannt.

Technik des Basismodells

Das Jubiläumsmodell Rieju MR 300 80th Anniversary Edition basiert auf der MR 300 Racing. Damit übernimmt sie die Technik des Basismodells: flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-Einzylindermotor mit 299 cm³ und um die 50 PS, Federelemente von Kayaba, Bremskomponenten von Nissin (260er Disc vorne, 220er-Disc hinten), 9,8-Liter-Tank, 960 Millimeter Sitzhöhe, 105 Kilogramm Gewicht und Reifen der Dimensionen 1,6 x 21-90/90 (vorne) / 2,15 x 18-140/80 (hinten) an. Ab Werk sind die Michelin Enduro Medium TT aufgeschnallt. Die Lackierung der Rieju MR 300 80th Anniversary Edition greift das Design der MR 80 auf, mit der Rieju in den 1980ern die Six Days in der 80-Kubik-Klasse gewann. Dafür kombiniert sie ein knalliges Grün mit gelben Nummerntafeln.

Rieju MR 300 80th Anniversary Edition für 9.300 Euro

Die MR 300 80th Anniversary Edition soll sich sowohl auf Landstraßen als auch auf der Motocross-Strecke pudelwohl fühlen. Zu den besonderen Merkmalen gehören neben der auffälligen Lackierung auch eine nummerierte Plakette an Motor und Rahmen sowie ein FMF Rieju Power-Schalldämpfer.

Ebenso auf der Ausstattungsliste: Renthal-Lenker, Hochleistungs-Funnelweb-Luftfilter, Kupplungsdeckel und Kurbelgehäuseschutz, Unterfahrschutz und LED-Scheinwerfern. Dank eines Zusatzlüfters soll die MR 300 80th Anniversary Edition auch über ein verbessertes Kühlsystem verfügen. Die Rieju MR 300 80th Anniversary Edition kostet 9.300 Euro.

Fazit

Zum 80. Geburtstag bringt Rieju eine MR 300 mit exklusiven Ausstattungsmerkmalen und einer Lackierung, die auf die MR 80 verweist, mit der Rieju in den 1980ern bei den Six Days in der 80-ccm-Klasse siegte. Nur 100 Stück wird es geben. Preis: 9.300 Euro.