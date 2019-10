Suzuki auf der EICMA Kommt eine neue DR Big?

Mit einem mysteriösen Video, das nahezu alles offen lässt, kündigt Suzuki für die EICMA in Mailand eine Weltpremiere an.

Mit Neuheiten-Feuerwerken hielt sich der Motorradhersteller Suzuki in den vergangenen Jahren merklich zurück. Außer der neuen Katana war da nicht viel zu sehen.

Suzuki Eicma 2019 Teaser

Jetzt gibt es von Suzuki ein Teaservideo, das eine Weltpremiere für den 5. November 2019 auf der EICMA in Mailand ankündigt. Da das Video aber absolut inhaltsleer ist, bleibt viel Raum für Spekulationen. Die reichen von neuen Dekors auf bekannten Maschinen, was aber für die angekündigte Weltpremiere ziemlich dürftig wäre, bis hin zu einer neue DR Big, die schon lange als Gerücht durch die Szene wabert. Was die Japaner letztlich präsentieren, werden wir wohl erst auf der EICMA oder in weiteren Teasern erfahren.