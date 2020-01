Triumph Tiger 1200 Sondermodelle Desert Edition und Alpine Edition

Die Sondereditionen der großen Reiseenduro zeigen sich als Desert Edition auf Basis der XC von den Wüsten dieser Welt sowie als Alpine Edition auf Basis der XR von den Bergketten dieser Welt inspiriert.

Spezielle Designs

In harten Fakten bedeutet das, dass die Desert Edition ein Lackkleid in der Farbe Sandstorm mit einem speziellen Wüsten-Dekor trägt. Die Alpine Edition kommt analog in Snowdonia White mit einem Alpin-Design. Beiden Editionen gemeinsam ist der Arrow-Titan-Endschalldämpfer sowie der Schaltassistent, der Hoch- und Herunterschalten ohne Kupplung erlaubt.

Umfangreiche Ausstattung

Auf der Antriebsseite bleibt es beim 1.215 cm³ großen Dreizylinder mit 141 PS und 122 Nm Drehmoment, der durch den Titan-Auspuff noch kraftvoller klingen soll. Zur weiteren Ausstattung zählen ein einstellbares Vollfarb-TFT-Display im Cockpit, Kurven-ABS und Traktionskontrolle, bis zu fünf Fahrmodi, eine komplette LED-Beleuchtung, eine semi-aktive Federung, Tempomat, Keyless-Go, Heizgriffe, Steckdosen, USB-Buchse, beleuchtete Schalter und eine einstellbare Tourenscheibe.

Beide Sondermodelle sind in Deutschland ab Ende Februar 2020 erhältlich. Die Alpine Edition kostet ab 17.050 Euro (plus Nebenkosten) und die Desert Edition ab 18.050 Euro (plus Nebenkosten).