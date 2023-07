Triumph Tiger 900 Rally Aragón 2023

Angelehnt an Cervantes‘ Einsatzgerät beim Offroad-Rennen kommt die Triumph Tiger 900 Rally Aragón mit farblichen Akzenten in Racing Yellow, während sich die Verkleidungsteile hauptsächlich in Schwarz, Grau und Weiß zeigen. Was ganz und gar nicht so langweilig aussieht, wie es klingt. Der Sitzbankbezug des Sondermodells kommt in zweifarbiger Ausführung daher – in Hell- und Dunkelgrau.