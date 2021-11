Yamaha Ténéré 700 (2022) Neue Farben, technisch keine Änderungen

Yamaha frischt die Rally Edition der Ténéré und die normale Ténéré mit neuen Farben für die Saison 2022 auf. Technisch ändert sich nichts. Vorgestellt wird der neue Jahrgang auf der EICMA in Mailand.

Mit der Rally Edition beschwört Yamaha die Geister seiner erfolgreichen Dakar-Vergangenheit – und das schon seit 2019. Zur Saison 2022 bekommt die Ténéré 700 Rally Edition eine neue Farbauswahl spendiert.

Heritage Look für die Enduro

Das 2022er-Modell kommt in der Farbe Heritage Rally und kombiniert dabei weiße Anbauteile mit Yamahas berühmten roten Speedblock-Graphics. Die Sitzbank ist in Rot und Schwarz gehalten und die Felgen sind goldfarben.

Die höherwertige Ausstattung der Rally Edition bleibt auch zur neuen Saison unverändert. Die Ténéré 700 Rally Edition kommt so weiter serienmäßig mit einem Akrapovic-Slip-on-Schalldämpfer, einem robusten Aluminium-Motorschutz, LED-Blinkern, einem Alu-Kettenschutz, einem Alu-Kühlerprotektor und Gummi-profilierten Knie Pads. Keine Wahl haben Rally Edition-Käufer in Sachen Leistung. Es gibt sie nur in der 73-PS-Variante.

Yamaha

Die Standard-Ténéré ist 2022 in den neuen Farben Icon Blue mit blauen Anbauteilen und blauen Felgen sowie in Midnight Black mit komplett schwarzer Basis und schwarzen Felgen zu haben. Auch hier ändert sich technisch nichts. Neben der 73-PS-Version ist das Basismodell auch in einer A2-tauglichen 48-PS-Ausführung zu haben.

Die Auslieferung der Ténéré 700 und Ténéré 700 Rally Edition an die Händler beginnt im Dezember 2021. Preise wurden allerdings noch nicht genannt.

Umfrage Welcher Enduro-Fahrertyp bist du? 8375 Mal abgestimmt Der Straßenfahrer Der Endurist Der Abenteurer mehr lesen

Fazit

Yamaha spendiert seinen Ténéré-Modellen zur Saison 2022 nur neue Farben. Technisch ändert sich nichts.