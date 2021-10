King Of The Baggers 2022: von 3 auf 6 Rennen

King of the Baggers geht weiter 2022 wird weiter gebaggert

Nach dem großen Erfolg der drei King of the Bagger-Rennen 2021, stehen 2022 sogar sechs Rennen an. In Daytona zur Bike Week geht es los.

Der Veranstalter der King of the Baggers setzt für 2022 erneut eine Serie der großen Ami-Twins mit Koffern an und erweitert von drei auf sechs Rennen. Das Reglement bleibt bestehen. Es sind demnach nur V-Motoren von Harley-Davidson und Indian Motorcycles erlaubt.

Bekannte Strecken

Los geht es vom 10. bis 12. März auf dem Daytona Speedway, parallel zur dortigen Bike Week. Von dort aus wird die Serie vom 22. bis 24. April nach Georgia und auf den Michelin Raceway Road Atlanta in Braselton fahren. Weiter gebaggert wird dann auf dem Road America vom 3. bis 5. Juni, in Elkhart Lake, Wisconsin. Nur einen Steinwurf vom Hauptsitz von Harley-Davidson in Milwaukee entfernt. Auf dem berühmten WeatherTech Raceway Laguna Seca mit der legendäre Screw-Driver-Schikane treten die Bagger vom 8. bis 10. Juli Gastgeber erneut an.

Neue Strecken

Die letzten beiden Läufe der Serie 2022 werden auf Strecken ausgetragen, die für den King Of The Baggers neu sind: Brainerd International Raceway in Brainerd, Minnesota, dem Heimatstaat von Indian Motorcycles, 29.-31. Juli, und New Jersey Motorsports Park in Millville , New Jersey, 9. bis 11. September.

Riesenerfolg 2021

Die drei Runden 2021 MotoAmerica King Of The Baggers Series generierten mehr als 19 Millionen Impressionen und ein Engagement von 1,2 Millionen in den sozialen Medien, wobei die Rennen über 1,1 Millionen Aufrufe und 43.000 Gesamtstunden auf YouTube lieferten. "Die Popularität der letztjährigen King Of The Baggers-Serie war so groß, dass unsere Fans, Teams, Sponsoren und Rennfahrer mehr wollten", sagte MotoAmerica-Präsident Wayne Rainey. "Wir geben ihnen also, was sie wollen – eine Sechs-Rennen-Meisterschaft, die auf den drei Strecken ausgetragen wird, auf denen die Baggers letztes Jahr antraten, mit drei zusätzlichen Runden, einschließlich unseres ersten Besuchs auf dem Daytona International Speedway, die der Serie hinzugefügt wurden. Wir wissen, dass die Saison 2022, die die achte Saison der MotoAmerica als Heimat der AMA Superbike Championship sein wird, so spannend wie eh und je sein wird und die erweiterte King Of The Baggers Championship wird einen großen Teil davon ausmachen."

2022 MotoAmerica King Of The Baggers Championship

10. – 12. März Daytona International Raceway Daytona Beach, FL

22. – 24. April Michelin Raceway Road Atlanta Braselton, GA

3. – 5. Juni Road America Elkhart Lake, WI

8. – 10. Juli WeatherTech Raceway Laguna Seca Monterey, CA

29. – 31. Juli Brainerd International Raceway Brainerd, MN

9. – 11. September New Jersey Motorsports Park Millville, NJ

Fazit

Großartig! Die komplett verrückte Rennserie "King of the Baggers" geht weiter und wächst. 2020 als Gag-Event erfunden, 2021 mit drei Rennen und Werksbeteiligung und 2022 wird auf sechs Rennen verdoppelt. An den Start gehen nur US-Twins von Harley und Indian. Die Motoren haben teilweise 2,0 Liter Hubraum und knapp 200 Nm Drehmoment.