Motorrad-Festival in Sturgis 2020 250.000 Biker treffen auf Null Corona-Auflagen

Sturgis ist eine Kleinstadt in South Dakota, USA mit gerade einmal knapp 7.000 Einwohnern. Ein Mal im Jahr bricht über Sturgis aber regelmäßig die Hölle los. Genau dann, wenn die Sturgis Motorcycle Rally steigt. Ein Event, das in den vergangenen Jahren immer rund eine halbe Millionen Zweiradfahrer in die Stadt gespült hat.

Keine Corona-Auflagen

In 2020, dem Jahr in dem die Corona-Pandemie weltweit Großveranstaltungen verhindert, findet Sturgis dennoch statt. Ok, statt der 700 bis 800 Aussteller aus den Vorjahren haben für 2020 nur etwa 300 zugesagt. Harley-Davidson hat alle seine Aktivitäten abgesagt und auch seinen Mitarbeitern verboten nach Sturgis zu reisen. Wettbewerber Indian bietet vor Ort Probefahrten an, betont aber ein Sicherheitskonzept zu haben. Der US-Bundesstaat South Dakota selbst hat keinerlei Corona-Auflagen verhängt. Es gibt also auch keine Maskenpflicht und es gab auch keinen Lockdown. Beschränkungen gibt es lediglich beim Durchfahren der Indianer-Reservate in South Dakota.

Keine Absage gewollt

Die Stadtverwaltung von Sturgis hatte sich mehrheitlich für eine Absage der Sturgis Motorcycle Rally ausgesprochen, wurde aber von diversen Ausstellern mit Klageandrohungen überzogen. Immerhin wird durch das Festival ein Gesamtumsatz von rund 800 Millionen Dollar erwartet. Zudem findet ein großer Teil der Rally auf staatlichem Grund und Boden statt, so dass der Gemeinde die Handhabe für ein Verbot fehlte.

Dennoch erwarten die Veranstalter zur 80ten Ausgabe der Rally, die am 7. August gestartet ist und noch bis zum 16. August läuft, rund 250.000 Besucher. Damit dürfte Sturgis die weltweit größte Menschenansammlung seit dem Beginn der Conona-Pandemie werden.

Beobachter befürchten mit dem Festival einen neuen Corona-Hotspot und ein Superspreader-Event, wenn sich die Teilnehmer nach dem Wochenende wieder über die ganzee USA verteilen. Andere sehen zudem einen großen Image-Schaden auf Motorradfahrer zukommen.

Fazit

Die USA leidet unter Corona wie kaum ein anderes Land, dennoch treffen sich in South Dakota rund 250.000 Biker ohne irgendein Hygienekonzept. Über manche Dinge kann man sich einfach nur wundern.