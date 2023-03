MOTORRAD Safety League 2023 Safety-League-Vorrunde im ganzen Bundesgebiet

Im ganzen Bundesgebiet verteilt bieten die ADAC-Trainingsanlagen für Motorradfahrerinnen und -fahrer von der Kurvenschule über Einsteigertrainings bis zu Übungen für Fortgeschrittene perfekte Formate, um die Motorradsaison 2023 richtig einzuleiten. MOTORRAD ist mit dabei, denn die Kooperation "Safety League" geht in die zweite Runde.

Alle TeilnehmerInnen der ausgewiesenen Trainings (Termine und weitere Infos siehe QR-Code oder www.adac.de/safetyleague im Netz) sind automatisch in der Vorrunde dabei. Bei erfolgreicher Teilnahme wartet eine Wildcard, die mit etwas Losglück in die Zwischenrunde führt. 4 wird es davon geben – in den Fahrsicherheitszentren Nürburgring, Augsburg, Sachsenring und Lüneburg.

vvsext3 Über das ganze Bundesgebiet verteilt bieten sich perfekte Trainingsmöglichkeiten, um sicher in die neue Saison zu starten. Mit Geschick und etwas Glück führt der Weg der Safety League bis zum grandiosen Finale auf der Nürburgring-Nordschleife.

Je 2 TeilnehmerInnen sind dann beim Finale auf der Nürburgring-Nordschleife dabei, erleben 2 unvergessliche Tage inklusive Hotel und Verpflegung und dürfen sich mit entsprechender Trophäe als echte Könner fühlen.

Als gute und sicherheitsbewusste Motorradfahrer und -fahrerinnen dürfen sich alle fühlen, die 2023 mit dabei sind, denn mit dem richtigen Training vor der ersten Ausfahrt ist jeder auf eine tolle Saison vorbereitet und mit Sicherheit gut unterwegs. Alle Infos dazu unter www.adac.de/safetyleague