Motorradmessen und Veranstaltungen 2022 Moto Guzzi und Benelli feiern im September

Moto Guzzi 100-Jahr-Feier

Vom 8. bis 11. September wird im historischen Werk und in ganz Mandello del Lario mit einem Jahr Verspätung das 100 Guzzi-Jubiläum gefeiert – und zwar sowohl mit den Guzzi World Days (GMG) als auch mit der Città Della Moto Guzzi International Motorcycle Rally.

Benelli Week und 111 Jahre Benelli

Die Benelli Week 2022 findet vom 12. bis 18. September in Pesaro an der Adriaküste statt. Motorradliebhaber aus der ganzen Welt nehmen am jährlichen Event teil und feiern die Marke, die vor 111 Jahren gegründet wurde. Dieses Jahr ist die Veranstaltung Motorradrennfahrer Jarno Saarinen gewidmet. Die Fans erwartet ein Programm mit täglichen Motorradtouren, Museensführungen und den Besuch historisch und kulturell sehenswerter Orte.

INTERMOT

Die zweijährlich stattfindende Neuheiten-Messe in Köln öffnet vom 4. bis 9. Oktober ihre Tore. Alexander Wolff, Direktor der INTERMOT. "Bei der Neukonzeption der Messe haben wir richtig Gas gegeben: neben den faszinierenden Bikes können die Besucherinnen und Besucher innovative, technische Entwicklungen und visionäre Konzepte für die Mobilität der Zukunft erleben. Diese Neuausrichtung kommt in der Branche sehr gut an. "Ein erster Auszug der angemeldeten Unternehmen – u.a. BMW, Honda, Kawasaki, Triumph, Horex, MSA mit den Marken Benelli, KYMCO, F.B. Mondial und VOGE sowie Zero und das Unternehmen KSR mit seinem Markenportfolio – zeigt, dass die INTERMOT auf dem richtigen Weg ist." Ein Parcours wird die Möglichkeit bieten, Elektromotorräder und Elektroroller sowie ausgewachsene Verbrennermaschinen Probe zu fahren. Für Einsteiger mit oder ohne Führerschein wird es einen 125er-Parcours geben.

EICMA

Die Neuheiten-Messe in Mailand findet 2022 vom 8. bis 13. November statt.

Vergangene Motorrad-Veranstaltungen:

Glemseck 101

Das Glemseck 101 fand vom 2. bis 4. September 2022 statt. Im Vorfeld der Veranstaltung startete eine Verlosung, bei der es als Hauptpreis ein vom Seehaus in Leonberg umgebautes Motorrad zu gewinnen gab. Der Seehaus "Ocean’s 101" Bobber, ursprünglich eine BMW R80 RT in Polizeiausstattung, trat beim Glemseck 101 zunächst bei einem Sprint auf der 1/8 Meile gegen ein Original-Polizeimotorrad an und wurde anschließend verlost. Der Erlös der Verlosung wird komplett der Opfer- und Trauma-Beratung des Seehaus e.V. zugutekommen.

Seehaus Im Rahmen des Glemseck 101 gibt es diesen Umbau auf Basis einer BMW R80 RT zu gewinnen: Seehaus „Ocean’s 101“ Bobber.

SW-Motech Open House

Vom 10. bis 12. Juni fand das SW-Motech-Motorradfestival in Rauschenberg statt. Über 30.000 Besucher*innen nahmen bei bestem Wetter teil. Am Freitag ab 18 Uhr und von Samstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr war volles Programm geboten: Probefahrten mit Bikes von Aprilia bis Zero, Händlermeile, Stuntshow mit "FMX – Night of the Jumps”, Kinderprogramm, Bühnenvorträge und Live-Musik, Food Trucks und Biergarten.

Mofarennen

Das Mofarennen im Krummbachtal bei Stuttgart ist Kult. Am 25. Juni 2022 ging es in die 6. Runde. Gekämpft wurde in drei Klassen: Original, Tuning-Lite und Racing. Das Event ist was für die ganze Familie. Motorsport für alle sozusagen. MOTORRAD startete schon mehrmals mit einem eigenen Team.

Pure & Crafted Festival

Am 1. Juli 2022 fand das Pure & Crafted bereits zum zweiten Mal im im Sommergarten der Messe Berlin statt. Dort konnten Fans in gewohnter Manier die besondere Mischung aus handgemachter Musik, Motorradkultur und New-Heritage-Lifestyle erleben. Für Musik sorgten die Pixies, Nothing but Thieves, Altin Gün sowie die Vaccines sorgen. Die Custom-Szene war natürlich auch vor Ort und wurde beispielsweise durch Kingston Customs, Renard Speedshop oder WalzWerk repräsentiert.

BMW Motorrad Days

Bei diesem Traditionsevent konnte man am 2. und 3. Juli tief in die Welt der BMW Motorrad Enthusiasten eintauchen – und weiterhin Elemente vom Pure & Crafted Festival genießen. General Store, Wheels Area und das Motodrom blieben auch während der BMW Motorrad Days 2022 geöffnet.

Petrolettes Festival

Vom 8. bis 10. Juli 2022 fand das Petrolettes Festival am Schleizer Dreieck statt. Die Kult-Veranstaltung ist weiterhin auschließlich für Motorradfahrerinnen. Neben Bühnenprogramm und Sprintrennen gab es auch wieder Workshops , beispielsweise fürs Offroadfahren. Fortgeschrittene, Wiedereinsteigerinnen und Anfängerinnen waren alle willkommen.

Kawasaki Days am Technik Museum Speyer

Am 23. und 24. Juli 2022 war das Technik Museum Speyer wieder der Ort, an dem sich Tausende Kawasaki- und Motorrad-Fans zu einem lime-grünen Fest trafen. Das Jubiläum "50 Jahre Z-Modelle" wurde dort ebenfalls gefeiert. Wer selbst ein aktuelles Kawasaki-Modell bei einem Testride erleben wollte, der suchte sich vorab online unter kawasaki-roadshow.de ein Motorrad und die gewünschte Zeit beim Event aus. Die geführten Testrunden starteten am Kawasaki-Promotruck. MX-Freestyle-Show, Stunts von Chris Rid, Kawasaki-Roboter-Action, Airbrush-Tattoos, ein Leistungsprüfstand sowie Fahr- und Schräglagensimulatoren wurden den Besuchern ebenfalls geboten.