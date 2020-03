Motorräder Dortmund 2020 Corona-Virus sorgt für Absagen

Der Corona-Virus nimmt immer größeren Einfluss auf diverse Großveranstaltungen. Zuletzt wurde der Genfer Autosalon aufgrund erhöhter Übertragungsgefahr abgesagt. Auch das erste MotoGP-Rennen in Katar fällt ins Wasser. Nun könnte die Motorräder Dortmund dasselbe Schicksal ereilen. Zwar wurde die Messe, die vom 5. bis zum 8. März stattfinden soll, nicht abgesagt, allerdings haben mit Wunderlich und Suzuki nun erste Motorrad- und Zubehör-Hersteller ihre Teilnahme widerrufen – weitere könnten folgen.

Motorräder Dortmund ohne MOTORRAD

Und auch die Motor Presse Stuttgart sagt die Teilnahme an der Motorrad-Messe in Dortmund ab. Die Geschäftsleitung des Stuttgarter Verlagshauses hat am Dienstag (3.3.2020) entschieden, den Auftritt der Redaktion MOTORRAD auf der Messe „Motorräder Dortmund“ abzusagen. Mit diesem Schritt folgt die Motor Presse dem Beispiel anderer namhafter Aussteller. Dem erhöhten Ansteckungsrisiko bei Veranstaltungen dieser Größenordnung möchte die Motor Presse Stuttgart ihre Mitarbeiter, Kunden und andere Beteiligte nicht aussetzen.

Stellt sich die Frage, was passiert, wenn weitere Hersteller dieselbe Konsequenz ziehen und tatsächlich nicht auf der Messe vertreten sein werden.