Motorräder Dortmund 2020 Motor Presse sagte Messe-Teilnahme ab

Am 5. März beginnt die Motorräder Dortmund. Aufgrund des Coronavirus wird auch die Motor Presse Stuttgart nicht an der Messe teilnehmen.

Der Corona-Virus nimmt immer größeren Einfluss auf diverse Großveranstaltungen. Zuletzt wurde der Genfer Autosalon aufgrund erhöhter Übertragungsgefahr abgesagt. Auch das erste MotoGP-Rennen in Katar fällt ins Wasser. Die Motorräder Dortmund wurde nicht abgesagt und startet wie geplant am 5. März.

Motorräder Dortmund ohne MOTORRAD

Die Motor Presse Stuttgart hat die Teilnahme an der Motorrad-Messe in Dortmund abgesagt. Die Geschäftsleitung des Stuttgarter Verlagshauses hat am Dienstag (3.3.2020) entschieden, auf den Auftritt der Redaktion MOTORRAD auf der Messe „Motorräder Dortmund“ zu verzichten. Mit dieser Entscheidung möchte die Motor Presse Stuttgart das Ansteckungsrisiko für ihre Mitarbeiter und Gäste reduzieren.