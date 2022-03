Nürburgring sagt Anlassen ab Absage wegen Wintereinbruch

Der Motorrad-Gottesdienst "Anlassen" am Nürburgring für den 1. April ist abgesagt. Ein Tag vor der Veranstaltung seien die Wettervorhersagen so winterlich, dass die Betreibergesellschaft des Nürburgrings sich entschieden hat, das Motorrad-Event abzusagen.

"Nach Ansicht der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG könnten die erwarteten Wetterbedingungen die Sicherheit der Motorradfahrer bereits auf der Anreise gefährden. Außerdem seien unter den aktuellen Voraussagen verschiedene Programmpunkte wie Motorrad-Vorführungen nicht durchführbar.", so der Auszug aus der Pressemitteilung vom 31.3.2022. Laut der Nürburgring GmbH wurde nach einem kurzfristigen Ersatztermin für den Motorrad-Gottesdienst gesucht. "Leider ist eine zeitnahe Durchführung des Events, welches als ganztägige Veranstaltungsfläche das Grand-Prix-Fahrerlager sowie zum Motorrad-Korso die Nordschleife benötigt, auf Grund des dichten Terminkalenders des Nürburgrings nicht möglich. Die Verantwortlichen bedauern die alternativlose Absage zutiefst. Nach den Corona-bedingten Ausfällen von "Anlassen" in den vergangenen beiden Jahren hatte sich das Team der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG darauf gefreut, die traditionelle Veranstaltung endlich wieder ohne Einschränkungen durchführen zu können. Ebenfalls abgesagt wurde die RCN GLP Gleichmäßigkeitsprüfung, die am Samstag, 2. April hätte starten sollen."

Die Touristenfahrten können nach aktuellem Stand aber stattfinden. Die Nordschleife öffnet am Freitag, 1. April, von 17:15 bis 19:30 Uhr (Gesamtstrecke inkl. GP-Strecke), am Samstag, 2. April, von 15 bis 19 Uhr sowie Sonntag, 3. April, von 8 bis 19 Uhr. Am Samstag gibt es zudem von 10 bis 19 Uhr Touristenfahrten auf der Grand-Prix-Strecke. Je nach tagesaktueller Wetterlage behält sich die Nürburgring-Betreibergesellschaft vor, dieses Angebot auf Autofahrer zu begrenzen oder im Zweifel ganz abzusagen.

Wetterunabhängig können Interessierte am Wochenende das Motorsport-Museum besuchen. Und auf der Ring-Kartbahn laden moderne Elektro-Karts ein, Bestzeiten in den wettergeschützten Asphalt zu brennen. Ab einem Alter von 8 Jahren und einer Körpergröße von 1,20 Meter dürfen die E-Karts gesteuert werden. Virtuelle Runden können Besucher mit den Rennsimulatoren drehen, die im Ring-Carré zu finden sind. Die gastronomischen Angebote sind ebenfalls geöffnet.