Simson-Schwalbe Meistgebautes deutsches motorisiertes Zweirad

Hätten Sie es gewusst? Welches war das meistgebaute motorisierte Zweirad aus deutscher Produktion? Hercules Prima 5S? DKW RT 125? BMW R 1200 GS?

Nein, das waren alles populäre und höchst erfolgreiche Modelle. Doch phänomenale 1.176.640 Exemplare der Schwalbe fertigte der „volkseigene Betrieb“ VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Simson Suhl von 1964 bis 1988 insgesamt. Und zwar in den Baureihen KR 51 (1964 bis 1968), KR 51/1 (1968 bis 1980) und KR 51/2 (1980 bis 1986). Somit ist die Schwalbe das meistgebaute motorisierte Zweirad aus deutscher Produktion. Die Modellbezeichnung stand für „KleinRoller 50 Kubik“. Das Typkürzel KR 50 war aber bereits vergeben – für den von 1958 bis 1964 gebauten, einsitzigen Vorgänger.

Nie offiziell im Westen zu haben

Und für echte Besserwisser: Die berühmte Schwalbe bildete als erstes Modell den Auftakt zu Simsons Vogelserie, zu der auch Spatz und Star, Sperber und Habicht gehörten. Aus dem Thüringer Wald flogen, nein: rollerten die Schwalben in riesigen Schwärmen durch die gesamte ostdeutsche Republik. Ironie am Rande: Westdeutsche kannten diese 50er vor 1990 wenn überhaupt nur von persönlichen Besuchen in der DDR: Anders als die MZ-Spitzenmodelle wie die ETZ 251 wurde die Schwalbe niemals in die alte Bundesrepublik exportiert. Schwalben waren als Mokicks zu schnell und für Kleinkrafträder im westdeutschen Verständnis zu lahm.

