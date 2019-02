Unter dem Namen Apex Pro bietet WP ein voll einstellbares Open-Cartridge-System, das hervorragende Dämpfungseigenschaften in Kombination mit einer herausragenden Rückmeldung bieten soll. Im ersten Schritt werden die WP Apex Pro-Fahrwerke für die KTM 790 Duke und Yamaha MT-09 ab April 2019 erhätlich sein. Bereits in Kürze wird die Palette der Apex Pro-Spezifikationen ausgeweitet auf BMW, Kawasaki, Husqvarna und somit sukzessive für etliche Modelle verfügbar sein.

Offroad-Fahrwerk für KTM

Mit dem WP Xplor Pro 6746 Stoßdämpfer für die KTM 790 Adventure R kommt zudem ein weiteres Federbein ab April in den Handel. Das Federbein ist vollständig einstellbar, und kann so leicht an die speziellen Anforderungen aller Adventure-Fahrer angepasst werden. Ergänzend dazu bietet WP die neue Xplor Pro 7548 Gabel an, in der die Cone-Valve-Technologie zur Serienreife entwickelt wurde.

Preise für die neuen Federelemente wurden noch nicht genannt.