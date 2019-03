Ergebnisse der MOTORRAD-Leserwahl 2019

In insgesamt zehn Kategorien konnten die MOTORRAD-Leser ihre Lieblingsbikes wählen. Welche Modelle holen sich den Sieg in den Kategorien Tourer/Sporttourer, Sportler, Enduros/Supermotos, Chopper/Cruiser, Naked Bikes, Crossover, Modern Classics, Einsteiger, 125er und Roller?

Crossover

Wenig Bewegung in der Kategorie der langbeinigen Sport-Allrounder. Was vor allem damit zu tun hat, dass bei den Händlern auch in dieser Saison weiterhin viel Bewährtes am Start sein wird.