Die Henderson Four mit ihrem ikonischen, längs eingebauten Vierzylinder sollte der Grundstein für eine bis 1942 vorherrschende Motorenbauweise sein, die mit dem Namen Henderson verknüpft war. 1918 kam zum Henderson Excelsior hinzu – heute in indischer Hand -, später baute Henderson einen neuen Vierer für Ace, der schlußendlich von 1927 bis 1942 Indians antreiben sollte. Die Four von 1912 kam 2017 original und unrestauriert für 539.000 Dollar unter den Hammer.

Platz 7: Crocker 61-108 von 1939

Die zweite Crocker in den Top 10 stammt aus dem Jahr 1939 und wurde in Deutschland restauriert. 2019 wechselte sie für 704.000 Dollar den Eigner. Das Original mit passenden Nummern findet sich in den alten Firmenarchiven von Crocker und stand lange in einem Museum in Schweden.