Moto Guzzi Daytona 1000 Neue Daytona 1000 für 31.500 Dollar

Nur 102 Daytona 1000 kamen in die USA. Eine davon blieb in ihrer Transportkiste – mindestens. Und diese Kiste, nebst Verpackungsmaterial, Papieren und der Guzzi war einem Liebhaber 31.500 Dollar wert. Bei Bring a Trailer ging diese wohl einmalige Moto Guzzi unter den virtuellen Hammer.

Neue Guzzi, originalverpackt

1992 verließ die Transportkiste Mandello mit der Daytona 1000 in Richtung USA. Dort kam sie beim damaligen Importeur in North Carolina an. Von dort nahm sie ihre zweite Etappe nach Georgia zum Moto Guzzi-Händler Cycle Specialties of Athens in Bogart. Seitdem hat sich am Status der Guzzi nichts geändert. Sie wurde nicht ausgepackt, der Kiste wurde spätestens Ende 2022 der Deckel erstmals geöffnet.

Noch mit der originalen Schutzfolie behängt, die Endtöpfe noch gepolstert, das Vorderrad nicht eingebaut und der Motor nicht mehr gestartet, ging die Guzzi in der Kiste bei Bring a Trailer in eine Auktion. Der Tacho zeigt zwar 10 Meilen, doch die könnten von den abschließenden Tests im Jahr 1992 stammen, die Tankinnenbeschichtung scheint von Benzin unberührt.

Moto Guzzi Daytona 1000

Die Moto Guzzi Daytona 1000 kam 1991, ging 1995, gab ab 1996 als RS mit 1.100 Kubik noch bis 1999 ein Abschiedskonzert. Gebaut und entwickelt unter der Leitung von DeTomaso basiert die Daytona auf den Erfolgen des wohl schnellsten Zahnarztes der Welt, Doc Wittner, in den USA. Der bohrte den bekannten V2 auf, baute die Köpfe auf 4 Ventile um und siegte. Gleiches konnte von der Daytona 1000 nicht gesagt werden.

Enormer Kostendruck von DeTomaso machte aus der Daytona einen Kompromiss mit billig wirkender Cantilever-Kastenschwinge und wartungsintensivem Kardanantrieb. Zunächst von Vergasern versorgt, ab 1992 mit Einspritzung leistete der V2 erst 91 dann 95 PS. Richtig schlimm wurde es für den Italo-Sportler 1994 als Ducati die 916 brachte und zeigte, wie Design in den 1990ern auszusehen hatte.

1996 rüstete Moto Guzzi nach, bohrte die Daytona auf 1.100 Kubik auf, gab 102 PS an und das Modellkürzel RS dazu. Unter der Karosse war die RS eine 1100 Sport mit eher touristischem Fahrwerk. 1999 zog die Verwalterbank Finprogretti nach dem Aus von DeTomaso der Daytona den Stecker. Weder Neueigner Ivano Beggio ab 2000 noch Piaggio ab 2004 haben den Namen Daytona wieder belebt. Nur der noch unter DeTomaso entwickelte CARC-Endantrieb fand 2005 Einzug in neue Guzzis.

Fazit

Bei Bring a Trailer wurde eine original verpackte Moto Guzzi Daytona 1000 verkauft. Die Guzzi kam 1992 in die USA und wurde nie aus ihrer Kiste geholt. Jungfräulich in Holz geschlagen, war sie einem Liebhaber 31.500 Dollar wert.