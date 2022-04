Scott Flying Squirrel 596 von 1937 bei Bonhams Das fliegende Eichhörnchen mit 600 Kubik

Wer glaubt der Name des Motorrads wäre schon skurril, hat den Oldtimer noch nicht gesehen. Aus der beliebten Rubrik "Was zur Hölle?"

Tatsächlich passen skurriler Name und Aussehen der Flying Squirrel perfekt zusammen und geben der Scott von 1937 einen unwiderstehlichen Charme. Dieses Motorrad steht bei Bonhams während des Spring Sales am 23. und 24. April zum Verkauf. Schätzpreis 4.500 bis 7.000 britischer Pfund.

Bonhams

Scott Flying Squirrel 596

Zwischen 1926 und 1940 stellte die britische Marke The Scott Motorcycles Company das Modell Flying Squirrel her. Zu erkennen am kleinen, knabbernden Eichhörnchen auf dem vorderen Schutzblech, das 1937 wohl zurecht noch "Kot"-flügel hieß. Der Motor ist ein wassergekühlter, zweitaktender Zweizylinder mit der zu dieser Zeit außergewöhnlichen Thermosyphon-Kühlung. Leistung: 34 PS. Damit kam die Scott mit ihren drei Gängen auf gut 110 km/h und wog um die 150 Kilogramm.

Zum Vergleich: Das damalige Spitzenmodell von DKW, die SB 500, brachte es nur auf 15 PS, fuhr mit 115 km/h sogar etwas schneller. Die Flying Squirrel in der Auktion bei Bonhams ist nicht ganz original: Der Rahmen ist von 1937, der Motor hingegen ist von 1948 (2004 überholt) und entstammt den bauähnlichen Nachkriegs-Modellen. Die übrige Ausstattung entspricht wohl weitgehend den Modellen von 1949 und 1950. Sollte sich jemand für die Scott interessieren: Sie wird ausdrücklich wie gezeigt angeboten und kommt ohne Schlüssel.

Fazit

Ein herrlich außergewöhnliches Motorrad. Die Scott Flying Squirrel ist optisch mit ihrem tiefen Tank ein Hinkucker und technisch mit ihrem wassergekühlten Zweitakter einen Zungenschnalzer wert. Am 23. und 24. April steht die Scott bei Bonhams zur Auktion.