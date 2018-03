Ivano Beggio mit MOTORRAD-Italien-Korrespondentin Eva Breutel.

Beggio hatte Aprilia 1968 von seinem Vater übernommen. Der Betrieb mit 14 Angestellten baute damals in Noale im Veneto im Nordosten Italiens Fahrräder und Mopeds, hauptsächlich für den örtlichen Bedarf. Doch dem ehrgeizigen Ivano genügte das nicht. Er weitete die Produktion Richtung Offroad aus; 1977 eroberte Aprilia den ersten nationalen Motocross-Titel.

Im Straßenbereich setzte Beggio vor allem auf junge Fahrer und ließ rasante 50er und 125er bauen, die Aprilia schnell bekannt und beliebt machten. In den 80er-Jahren stieg Aprilia dann auch in die Straßen-WM ein und schaffte es bald aufs Siegertreppchen bei den 125ern und 250er. Die beste Geschäftsidee hatte Beggio aber mit ungewöhnlichen Rollern wie dem Scarabeo oder dem Leonardo, mit denen er in Italien einen regelrechten Boom auslöste. Der Umsatz der Firma stieg rasant an, über 1.200 Menschen arbeiteten für Aprilia.