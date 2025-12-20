Dunkle Zeiten für Motorräder, 125er und Roller: viel weniger Neuzulassungen

Um 70 Prozent weniger Motorräder und 60 Prozent weniger Roller bekamen im November 2025 eine Neuzulassung in Deutschland. Vergleichsmonat war der November 2024, in dem allerdings auffällig viele vorgezogene Erstzulassungen zu beobachten waren. Grund dafür war die Umstellung von der Abgasnorm Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025.

Viel weniger neue motorisierte Zweiräder als im Vorjahr Nach 11.121 neu zugelassenen Motorrädern (über 125 Kubik) im November 2024 waren es im November 2025 nur 3.094. Ähnliche Verhältnisse sind bei den 125er-Leichtkrafträdern zu verzeichnen (von 2.748 auf 1.040), ebenso bei den 125er-Leichtkraftrollern (von 2.283 auf 770) und bei den großen Rollern (von 1.159 auf 528).

Deutliche Rückgänge auch im zweijährigen Vergleich Trotz der offensichtlichen Euro-5/5+-Effekte lässt die negative Entwicklung bei den Zweirad-Neuzulassungen sich nicht schönreden. Denn ein weiterer Blick in die Vergangenheit, auf die unverzerrten Neuzulassungszahlen des November 2023, offenbart quasi den bereinigten Rückgang. Am Beispiel der Motorräder über 125 Kubik:

3.690 Neuzulassungen im November 2023, 3.094 im November 2025. Noch deutlicher fällt der Vergleich der jeweiligen Gesamtzeiträume aus:

2023 wurden von Januar bis November circa 122.000 Motorräder neu zugelassen, 2024 waren es circa 133.000 – und 2025 nur noch circa 93.500.

Motor Presse Stuttgart Neuzulassungen motorisierter Zweiradfahrzeuge in Deutschland im Jahr 2025, Stand Ende November. Zweistelliges Minus in allen Bereichen.

Motorrad-Marktführer ist BMW knapp vor Honda Marktführer bei den Motorrad-Neuzulassungen in Deutschland ist nach wie vor BMW, allerdings ist der Vorsprung des deutschen Herstellers geschrumpft. Mit 22,0 Prozent Marktanteil von Januar bis November 2025 liegt BMW nur noch knapp vor Honda (19,8 %). Auf Rang 3 folgt Kawasaki (15,0 %), alle anderen Marken verteilen sich im einstelligen Prozentbereich.

Motor Presse Stuttgart Motorrad-Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis November 2025, Marktanteile der Hersteller. BMW ist Marktführer, aber nur noch knapp vor Honda.

Dementsprechend bestehen die Top 5 aus den beliebtesten Modellen von BMW, Honda und Kawasaki, angeführt von der BMW R 1300 GS. Die Top 10-Modelle zeigen wir in der Bildergalerie:

125er-Marktführer ist Yamaha knapp vor Honda Bei den Neuzulassungen der 125er-Leichtkrafträder von Januar bis November 2025 in Deutschland führt Yamaha mit 21,9 Prozent Marktanteil knapp vor Honda (20,9 %). Auf Rang 3 folgt hier Aprilia (10,0 %), auf Rang 4 Beta (8,7 %). Nur noch für Rang 5 hat es bei KTM (6,7 %) gereicht.

Direkt dahinter auf Rang 6 ist Stark Future (5,1 %) neu eingestiegen, mit der Elektro-Enduro Stark Varg EX – die mit bis zu 80 PS elektrischer Spitzenleistung trotzdem formal als "125er" (A1/B196) läuft.

Motor Presse Stuttgart 125er-Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis November 2025, Marktanteile der Hersteller. Marktführer ist hier Yamaha, knapp vor Honda.

Die Top-5-Modelle bei den 125ern sind indes die alten Bekannten: Honda CB 125 R, Yamaha YZF-R 125, Yamaha MT-125, Beta RR 125 und KTM 125 Duke – in dieser aktuellen Reihenfolge. Die Top 10-Modelle zeigen wir in der Bildergalerie:

Roller-Marktführer ist Piaggio/Vespa vor Honda Bei den Roller-Neuzulassungen in Deutschland führt auch im Jahr 2025 Piaggio, vor allem mit den beliebten Vespa-Modellen. Sowohl die Vespa GTS 125 als auch die Vespa GTS 310 führen die Top-Listen der Roller bis 125 Kubik und über 125 Kubik an.

Mit jeweils 44 Prozent Marktanteil dominiert Piaggio, Honda liegt mit circa halb so viel Prozenten jeweils auf Rang 2, den Rest des Kuchens teilen sich Yamaha, Aprilia, Kymco und Co. Die Top-Modelle zeigen wir in der Bildergalerie:

Motor Presse Stuttgart 125er-Roller-Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis November 2025. Marktführer ist hier Piaggio mit deutlichem Vorsprung vor Honda.

Motor Presse Stuttgart Roller-Neuzulassungen (über 125 Kubik) in Deutschland von Januar bis November 2025. Marktführer ist hier ebenfalls Piaggio mit deutlichem Vorsprung vor Honda.