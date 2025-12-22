Markenverzeichnis öffnen
Ratgeber
Verkehr & Wirtschaft

Nur mit Gummi: KTM empfiehlt, Seitenständer bis zum Tausch der Feder zu sichern

Rückruf für KTM 390 Adventure, Enduro und SMC
Bitte nur mit Gummi fahren

KTM ruft die 390-Modelle Adventure, Enduro und SMC in die Werkstätten. Die Feder des Seitenständers kann brechen und wird getauscht. Vor dem Werkstatt-Termin gibt KTM einen außergewöhnlichen Tipp.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.12.2025
Bitte nur mit Gummi fahren
Foto: KTM

Mit gutem Timing könnten Halter einer KTM 390 Adventure R und X, einer 390 Enduro R oder einer 390 SMC R gleich 2 Rückrufe mit einer Klappe schlagen. Neben dem bereits bekannten Rückruf zum Update der Motorsteuerung steht für die Modelle der Modelljahre 2025 und 2026 der Tausch der Feder am Seitenständer an.

Seitenständer-Feder kann durch Vibrationen brechen

Laut KTM hätten interne Qualitätsprüfungen gezeigt, dass Motorvibrationen unter bestimmten, doch ungenannten Umständen die Feder am Seitenständer schädigen und sie brechen kann. Die betroffenen Modelle sind ab Werk mit einem geschmiedeten Seitenständer ausgestattet, und nur diese Modelle sind betroffen.

In den USA stellt KTM im Bulletin an die Werkstätten allerdings klar: Es sind nur bestimmte Fahrzeuge betroffen, die nach der Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN/VIN) identifiziert werden.

Bitte mit Gummi fahren

Die KTM-Vertragswerkstätten führen den Rückruf für die betroffenen Kunden kostenfrei durch, und laut Unterlagen von KTM USA soll er in 15 Minuten erledigt sein. Wobei hier der Halter am Ständer selbst ebenfalls getauscht wird. Bei manchen Modellen ist laut KTM in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) zusätzlich die Halteplatte für den Seitenständersensor auszutauschen. Zudem wird mit der Feder ein passender Gummiüberzug montiert.

Apropos Gummi: Bis zum Werkstatt-Termin empfiehlt KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband zu sichern, oder mit einer vergleichbaren Sicherung gegen das Herunterklappen des Ständers während der Fahrt im Falle des Bruchs der Feder. KTM selbst schreibt die Halter der betroffenen Fahrzeuge direkt an. Über den Bereich Service auf der offiziellen KTM-Website können Halter über das Eingeben ihrer FIN/VIN vorab prüfen, ob der Rückruf für sie gilt.

Fazit

