BMW hat sich von Auto Fabrica für das Wheels & Waves 2019 in Biarritz ein Custombike bauen lassen. Die Designstudie Type 18 baut auf einer R nine T auf.

Die Custombike-Schmiede Auto Fabrica der Brüder Bujar und Gazmend Muharremi zählt zu den besten der britischen Szene. Für das Wheels & Waves-Festival 2019 im französischen Biarritz wurden die Brüder von BMW beauftagt, eine Designstudie auf Basis einer BMW R nine T zu bauen. Herausgekommen ist die Auto Fabrica Type 18. Die Metamorphose von der R nineT Scrambler zur Type 18 dauert mehr als ein Jahr. Im Projekt stecken jede Menge Handarbeit und sogar Elemente aus dem 3D-Drucker.

Auto Fabrica BMW R nineT Type 18 Designstudie

Verkleidung aus Aluminiumblechen

So entstanden die sich über die Zylinder erstreckenden Verkleidungsteile, die kleinen Flügelelemente an der Gabel und rund um den Scheinwerfer sowie die neue Tank-Sitzbank-Kombination aus handgetriebenen Aluminiumblechen. Alcantara überzieht das Sitzbrötchen. Die Halter für den Scheinwerfer spuckte ein 3D-Drucker aus. Der Rahmen blieb bis auf wenige Teile original. Dafür wurde das Serienfrontend durch eine gekürzte Gabel aus einer S 1000 RR ersetzt. Hinten wurden ein Maxton-Federbein, die R nine T-Schwinge und eine Felge aus dem R nine T Racer kombiniert. Die Auspuffanlage, die eigentlich nur aus zwei elegant geschwungenen Rohren besteht, wurde von Hand aus Edelstahl gefertigt. Neue, handgefertige Deckel gab es für die Zylinder. Der Ansaugbereich wurde auf Einzelluftfilter umgebaut. Blinker und Rücklicht wurden aus indirekt beleuchteten Acryl-Elementen geformt. Des Weiteren wurden am Motor verschiedene Element des Option 719-Frästeilepakets verbaut.

Foto: BMW/Auto Fabrica

Kleinserie möglich

So einzigartig die Type 18 auch wirkt, sie soll kein Unikat bleiben. Wenn entsprechende Nachfrage besteht, will Auto Fabrica das Modell in einer Kleinstserie auflegen. Preise wurden natürlich wie üblich nicht genannt.