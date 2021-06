Sommerauktion bei Bonhams Honda VFR 750 R RC 30 für 30.000 Euro

Genau 811 Lose gehen in der Sommer Auktion von Bonhams dieses Jahr unter den Hammer. Los geht es am 2. Juli und dauert gut drei Tage. Es ist tatsächlich auch eine Hyosung GV 650 Aquila von 2008 dabei. Das ist beim Rüberscrollen wohl der einzige Ausrutscher in der riesigen Auswahl an feinen Motorrädern, gebaut zwischen 1905 und 2013.

Die teuerste Maschine

Das Los mit den prognostiziert höchsten Geboten ist derzeit eine AJS-Werksmaschine von 1946. Die E90 mit 497 Kubik soll zwischen 290.000 und 350.000 Euro bringen. Die Historie ist belegt und die Maschine hat wohl mehrfach die TT gefahren, aber nicht gewonnen. Den Bildern nach ist die AJS in einem Top-Zustand und gehört mit der Losnummer 33 auch zu den ersten Motorrädern, die versteigert werden.

Bonhams 1946er AJS E90 Porcupine GP Werksmaschine: 290.000 bis 350.000 Euro.

Die günstigste Maschine

Für nur gut 700 bis 930 Euro soll eine Yamaha TZR 250 weggehen, es geht zwar mit einer Simpson oder alten BSA noch günstiger, aber die TZR sieht trotz furchtbaren Zustands recht nah der nächsten Fahrt aus.

Das jüngste Modell

Erst acht Jahre alt ist eine angebotene Aprilias RRV 450 Rennmaschine. Sie ist eine von ungefähr 50 von Ian Newton gebauten Maschinen für die damalige britischen Rennserie und basiert auf der Crossmaschine RXV 450. Der V-Motor holt bis zu 54 PS ans Rad und manche dieser umgebauten Maschinen wiegen nur 118 Kilogramm. Das Los 660 soll zwischen 6.400 und 7.600 Euro bringen.

Bonhams 2013er Aprilia RRV 450: 6.400 bis 7.600 Euro.

Das älteste Modell

Sage und schreibe 121 Jahre hat das älteste Modell der Auktion auf dem Buckel und ist eigentlich kein Motorrad, aber auch kein Auto: Die Mignonette Luap bewegt mit 2,25 Bouton-PS vier Räder, hat kein Dach und soll 52.000 bis 64.000 Euro bringen.

Umfrage 492 Mal abgestimmt Zum Ersten, Zweiten uuuund ...! Wer würde bei einer echten Auktion ein Motorrad kaufen? Ich mache nichts anderes. So ein bisschen Nervenkitzeln wäre schon toll. mehr lesen

Fazit

Spannende Idee, den nächsten Youngtimer bei einer Auktion zu ersteigern. Die ersten Blicke auf die Maschinen zeigen meist einen guten Zustand mit nachvollziehbarer Historie und Matching Numbers von Rahmen und Getriebe. Die angedachten Preisspannen erscheinen realistisch, der Obolus für das Auktionshaus kommt noch dazu.