Michel Praschak

Meine aktuellsten Artikel:

Slicks and Sunglasses IDM-Podcast Folge 16
Der Rennsport-Podcast zur IDM

Slicks and Sunglasses – der IDM Podcast #16

Die IDM steht für packenden Motorsport auf höchstem Niveau. Mit dem Podcast „Slicks and Sunglasses“ bekommst du Deine Extraportion Rennsport.
Motorsport
IDM-Finale Hockenheimring 2023
Bericht vom IDM-Finale 2023 auf dem Hockenheimring

Honda holt Titel mit Florian Alt

BildergalerieMotorsport
IDM 2023 Assen Rennbericht
IDM 2023 Assen Rennbericht

3 Fahrer mit Titelchancen für Finale in Hockenheim

BildergalerieMotorsport
IDM 2023 Red Bull Ring Rennbericht
IDM 2023 Rennbericht vom Red Bull Ring

Packenden Rennen und hochkarätige Gastfahrer

BildergalerieMotorsport
Rennbericht IDM 2023 Schleiz
Rennbericht IDM 2023 Schleiz

Deutschlands älteste Rennstrecke wird 100

BildergalerieMotorsport
Rennbericht IDM 2023 Oschersleben
Rennbericht IDM 2023 Oschersleben

Zahlreiche Fans, Spannung und Dramatik

BildergalerieMotorsport
