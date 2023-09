Neben einem neuen Meister gab es in der Superbike-Klasse auch einen Premierensieg zu feiern, bei den Supersportlern war der Ausgang sprichwörtlich bis kurz vor Schluss ungewiss und in der Klasse Supersport 300 konnte sich ein Rückkehrer über ein versöhnliches Saisonende freuen.

IDM Superbike – Rennen 1 Das erste Superbike Rennen war schon vor dem Start das Highlight des Wochenendes, denn trotz des komfortablen Vorsprungs von 36 Punkten in der Meisterschaft für Honda Holzhauer Pilot Florian Alt hatten mit Ilya Mikhalchik, Patrick Hobelsberger und Hannes Soomer noch drei weitere Piloten theoretische Chancen auf den Titel in der IDM Königsklasse. Die Mission für die Fahrer war klar: nur ein Sieg im Rennen konnte die kleine Chance erhalten und vor allem Mikhalchik hatte sich mit der Poleposition vor Hannes Soomer und Toni Finsterbusch die beste Ausgangsposition fürs Rennen geschaffen.

Der Ukrainer konnte seine Führung nach dem Rennstart aber nur bis zur zweiten Kurve behaupten und musste die Position an der Spitze dann an Hannes Soomer abgeben. Im zweiten Umlauf gelang es dann auch Toni Finsterbusch, am BCC Alpha van Zon Fahrer vorbeizugehen und der Sachse vom Team GERT56 attackierte kurz darauf auch Hannes Soomer (Team Enemat Enos Motorsport) an der Spitze. Der Meisterschaftsführende Florian Alt lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz fünf vor Finsterbuschs Teamkollegen Jan-Ole Jähnig.

Kurz vor Ende des ersten Renndrittels mischte sich dann Patrick "Pax" Hobelsberger ins Geschehen ein, überholte erst Ilya Mikhalchik und nutzte anschließend einen Angriff Finsterbuschs auf Soomer, um sich in Führung zu setzen. Der IDM Superbike Rookie fiel in Runde elf aufgrund eines Problems erst auf Platz vier zurück und kam bei der Aufholjagd dann noch zu Sturz, konnte das Rennen aber wieder aufnehmen und auf Platz sieben beenden.

Den Kampf um den Sieg machten anschließend Hannes Soomer, Toni Finsterbusch und Ilya Mikhalchik unter sich aus. Während Mikhalchik gegen Rennende im stärker wurde, am Ende als Erster über die Ziellinie fuhr und so die Titelentscheidung auf das letzte Rennen des Jahres vertagte, konnten Toni Finsterbusch und Hannes Soomer in der Schlussphase die Paces des Ukrainers nicht mehr mitgehen. Toni Finsterbusch gelang mit Platz zwei sein erstes IDM Superbike Podium in Hockenheim, Soomer komplettierte vor Florian Alt und Bastien Mackels die Top 5.

IDM Superbike – Rennen 2 Während der Meisterschaftsführende Florian Alt im zweiten Rennen von der Revers Grid Regelung profitierte und nach seinem vierten Platz im ersten Lauf von der Pole ins Rennen gehen konnte, waren für den einzig verbliebenen Kontrahenten Ilya Mikhalchik die Bedingungen mit Startplatz neun erheblich schlechter.

Florian Alt nutzte auch seine gute Startposition und bog in Führung liegend in die erste Kurve ein. Statt nach vorn ging für Mikhalchik die Reise nach dem Start nach hinten los und der Ukrainer kam nur auf Position 18 liegend aus der ersten Runde zurück. Wie im ersten Lauf wurde der Ukrainer im Verlauf des Rennens immer stärker, im Kampf um den Titel konnte er aber nichts mehr bewegen.

An der Spitze hatte derweil der von Startplatz vier kommende Patrick Hobelsberger die Führung von Alt übernommen. Im dritten Umlauf gelang es dann auch seinem GERT56 Teamkollegen Toni Finsterbusch und Bastien Mackels (Team SWPN) Honda-Pilot Florian Alt hinter sich zu lassen. Hobelsberger ließ sich davon aber nicht mehr beeindrucken, baute mit den stärksten Rundenzeiten seinen Vorsprung aus und fuhr souverän den ersten Sieg für sich und das GERT56 Team in der IDM Superbike nach Hause.

Dahinter musste sich Toni Finsterbusch kurz vor Rennmitte wieder mit Hannes Soomer und Bastien Mackels auseinandersetzen und sich den beiden nach einiger Gegenwehr auch geschlagen geben. In der Schlussphase gelang es Finsterbusch zwar noch mal, die beiden zu attackieren, am Ende war es aber Soomer, der sich durchsetzen konnte und Mackels und Finsterbusch auf die Plätze verwies. Florian Alt komplettierte die Top 5 und holte damit für das Team von Holzhauer Racing Promotion den ersten Titel seit 13 Jahren. Patrick Hobelsberger wird in seiner Superbike Rookie-Saison hinter Ilya Mikhalchik Meisterschaftsdritter.

IDM Supersport – Rennen 1 Auch in der IDM Supersport sollte die Entscheidung im Kampf um den Titel erst am letzten Renntag fallen und mit dem Meisterschaftsführenden Twan Smits (Team Apreco) aus den Niederlanden, Landsmann Melvin van der Voort (Team SWPN) und Andreas Kofler (M32 Racing Team) aus Österreich hatten noch drei Fahrer realistische Titelchancen. Mit 31 Punkten Rückstand hatte auch Thomas Gradinger (Eder Racing) noch rechnerisch die Möglichkeit, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Gradinger hatte sich mit Startplatz drei hinter Smits und van der Voort und vor Andreas Kofler den letzten Startplatz in der ersten Reihe gesichert.

Melvin van der Voort übernahm direkt beim Start die Führung und auch Thomas Gradinger versuchte sofort, Druck auf Twan Smits aufzubauen, konnte sich gegen den auf Platz zwei fahrenden Niederländer aber nicht durchsetzen. In der sechsten von fünfzehn Runden hatte der Apreco-Yamaha Fahrer dann auch seinen vor ihm fahrenden Verfolger in der Meisterschaft eingeholt und ging auch direkt am Markenkollegen vorbei. Smits gelang es zwar nicht, van der Voort davonzufahren, nach einem Fehler des SWPN-Piloten war ihm der Sieg aber nicht mehr zu nehmen und er konnte seine Führung in der Meisterschaft auf vierzehn Zähler ausbauen. Thomas Gradinger und Andreas Kofler, die das Rennen vor Martin Vugrinec (Art Dreier Racing Team) auf den Plätzen drei und vier beendeten, hatten nach dem ersten Lauf keine Chancen auf den Titel mehr.

IDM Supersport – Rennen 2 Im letzten Prädikatsrennen der Saison am späten Sonntagnachmittag war es dann Thomas Gradinger, dem der beste Start gelang und der das Feld in der ersten Runde anführte. Schon im zweiten Umlauf war es dann aber Melvin van der Voort, der sich erst Twan Smits und kurz darauf vor der voll besetzten Tribüne in der Sachskurve auch die Führung von Thomas Gradinger schnappte.

Während van der Voort an der Spitze alles tat, um seine Chancen auf die Meisterschaft zu wahren, machte es Twan Smits zur Rennmitte noch mal spannend. Der zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei fahrende Niederländer wurde erst von Martin Vugrinec überholt und geriet dann auch noch vom auf Platz fünf liegenden Andreas Kofler unter Druck. Zur Rennmitte stellte Smits die alte Ordnung dann aber wieder her. Der Apreco-Pilot setzte sich erst gegen den auf Platz drei fahrenden Vugrinec durch und sicherte die für den Titel nötigen Punkte im letzten Umlauf mit der schnellsten Rennrunde.

IDM Supersport 300 – Rennen 1 Im vorletzten Lauf der IDM Supersport 300 war es noch mal Inigo Iglesias, der ein Highlight setzen konnte. Der Kawasaki-Pilot vom Team Füsport – RT Motorsports by SKM, startete von der Pole-Position aus ins Rennen, wurde aber direkt von Dustin Schneider und Walid Khan vom Team Freudenberg KTM-Paligo Racing attackiert. Auch Oliver Svendsen (B.art Racing) und Phillip Tonn (Freudenberg KTM-Paligo Racing) waren zu Beginn Teil der Führungsgruppe. Tonn bekam nach Frühstart aber eine Doppel-Long-Lap-Penalty auferlegt, spulte diese aber zu spät ab und wurde infolge mit der schwarzen Flagge bestraft.

Während Svendsen im Verlauf des Rennens die Pace der Spitze nicht mehr mitgehen konnte, war es Max Zachmann, der sich an die Führungsgruppe herankämpfte.

Der Remchinger war nach Startplatz vier einige Positionen zurückgefallen, fuhr zur Rennmitte aber wieder als Teil der Spitzengruppe. In der Schlussphase waren es dann aber Dustin Schneider und Inigo Iglesias, die den Sieg unter sich ausmachten. Am Ende hatte der neue Meister die Nase um 0,05 Sekunden vorn. Max Zachmann gelang mit Platz drei vor Walid Khan das erste Mal der Sprung aufs IDM-Podium.

IDM Supersport 300 – Rennen 2 Auch im zweiten Lauf spielt der Mann mit der goldenen Kombi im Kampf um den obersten Platz auf dem Podium eine entscheidende Rolle. Schon in der Frühphase wird das letzte Rennen der Saison von der Viergruppe Iglesias, Khan, Schneider, Svendsen geprägt und trotz einer Vielzahl von Führungswechseln gelingt es dem Quartett während des ersten Renndrittels, sich vom Rest des Feldes abzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt werden aus dem Vierkampf auch zwei Duelle, in denen sich Walid Khan und Inigo Iglesias an der Spitze abwechseln und Oliver Svendsen und Dustin Schneider um den letzten Platz auf dem Podium streiten.