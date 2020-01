Auktion Ducati Paul Smart 1000 LE Nagelneu aus der Kiste

Das Auktionshaus Bonhams versteigert am 23. Januar 2020 in Las Vegas eine nagelneue Ducati Paul Smart 1000 LE. Das Sondermodell wurde 2006 aufgelegt. Hier gibt es eine frisch aus der Kiste.

1972 siegte Paul Smart auf einer Ducati 750SS in Imola. Der Sieg beim langstreckenklassiker machte ihn und auch die Ducati unsterblich. 2005 legte Ducati dann rund um den 1.000er-Desmo-V2 die Sport Classic-Serie auf, zu der auch die Paul Smart 1000 LE gehörte.

Nur 2.000 Exemplare der Paul Smart 1000 LE wurden seinerzeit gebaut. Mit der limitierten Auflage war sie vom Start weg ein begehrtes Sammlerstück. Wer damals zu lange gezögert hat, hat jetzt eine neue Chance eine Ducati Paul Smart 1000 LE zu erwerben – und zwar im absoluten Neuzustand. Bonhams bietet unter der Losnummer 119 eine noch in der Kiste verpackte Paul Smart 1000 LE an. Das Fahrzeug präsentiert sich damit absolut jungfräulich. Noch nicht mal Motoröl fand seinen Weg in den V2. Überall finden sich noch die Aufkleber mit den Original-Werkscodes sowie diverse Schutzfolien am Tank und über den Instrumenten.

Abgerundet wird das Angebot durch Original-Unterschriften auf dem Sitzbankhöcker von den Ducati-Designern Pierre Terblanche und Miguel Galluzzi sowie einer Unterschrift von Paul Smart selbst. Das Auktionshaus Bonhams erwartet für die Ducati einen Preis zwischen 22.000 und 29.000 Euro.

Honda RC30 für 76.000 Euro

Bonhams

In Las Vegas kommen aber noch weitere leckere Motorräder unter den Hammer. Zu nennen wären da eine 77er Ducati 900SS, die zwischen 31.000 und 36.000 Euro bringen soll, eine 74er MV Agusta 750S America, für die bis zu 71.000 Euro erwartet werden, eine seltene Kawasaki Z1R TC mit Turboaufladung aus dem Jahr 1978 (Erwartetes gebot: 18.000 bis 22.000 Euro) sowie eine 1990er Honda RC30, die zwar schon 1.585 Kilometer auf der Uhr hat, aber dennoch bis zu 76.000 Euro einspielen soll.