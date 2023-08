Seit dem 21. Juli testen 6 MOTORRAD-LeserInnen die neue Scrambler Ducati Icon – im Alltag und auf Reisen. Hier berichten sie regelmäßig von ihren Erfahrungen und Testeindrücken mit der Scrambler.

Eindrücke von Lucas Awiszus, Teil 1 Was hast du mit der Scrambler Ducati Icon Leser-Experience 2023 in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? In den ersten Tagen mit der Ducati erlebte ich aufregende Abenteuer. Am Wochenende startete ich eine Tour durch den Bayerischen Wald, auf geschotterten, teils unbefestigten und aufgeweichten Waldwegen, gefolgt von kurvenreichen Straßen in der Rhön. Der unverwechselbare Klang des Motors und des Auspuffs begleitete mich durch die malerischen Landschaften. Unter der Woche erwies sich die Scrambler als treue Begleiterin auf meinem Weg zur Arbeit, wobei ich gelegentlich in der Frankfurter Innenstadt einen Boxenstopp einlegte, um einen Espresso zu genießen. Die Vielseitigkeit der Ducati bereichert meine gesammelten Erfahrungen.

Was mich überzeugt: die Abstimmung des Motorrads und die enorme Vielseitigkeit, der Quickshifter im Speziellen.

Was mich überrascht: Dass das Display längere Zeit benötigt, um hochzufahren.

Eindrücke von Karin Bienemann, Teil 1

Karin Bienemann "Bei einem Stopp an einer Eisdiele wurde die Icon gleich von anderen Motorradfahrern interessiert begutachtet, als ich direkt davor parkte."



Was hast du mit der Scrambler Ducati Icon Leser-Experience 2023 in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Das schlechte Wetter der letzten 14 Tage (Regen, Gewitter, Sturmböen) hat leider meine Pläne durchkreuzt, größere Ausflüge zu machen und dabei längere Strecken zu fahren. Daher habe ich jede Phase mit besserem Wetter genutzt, um z.B. zur Arbeit zu fahren, meine Hausrunde zu drehen oder das nähere Umland zu "erfahren". Dabei war ich auf mehr oder weniger gut ausgebauten Landstraßen mit teils schlechtem Belag und vielen schönen Kurven unterwegs. Bei einem Stopp an einer Eisdiele wurde die Icon gleich von anderen Motorradfahrern interessiert begutachtet, als ich direkt davor parkte.

Was hat dich überzeugt? Ich bin begeistert vom extrem leichten Handling der Icon. Bereits beim Fotoshooting bei der Abholung waren Rangieren und Schritttempo kein Problem. Auf dem Heimweg habe ich festgestellt, dass sie so spielerisch leicht zu fahren ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Draufsetzen, Losfahren, Spaß haben! Sie geht willig in die Kurven, hängt geschmeidig am Gas, Kuppeln und Schalten funktioniert butterweich. Der Quickshifter schaltet sauber rauf, runter ist er ab und zu etwas unwillig. Ich kann mit der Icon sowohl gemütlich cruisen als auch sportlich fahren. Sie schiebt schon aus unteren Drehzahlen kraftvoll an – besonders angenehm, wenn man schaltfaul fährt. Und das Ausdrehen der Gänge macht schon im Road-Modus richtig Spaß, den Sport-Modus werde ich in den nächsten Tagen testen. Und dazu kommt noch dieser großartige Sound, sonor, und beim Gaswegnehmen dieses tiefe Bollern.

Was hat dich überrascht? Die Sitzbank ist für mich leider nicht so bequem, wie sie aussieht. Mein Po schmerzte bereits nach einer Stunde Fahrzeit. Daran hat wohl auch das Fahrwerk der Icon seinen Anteil, da es eher etwas straffer ausgelegt ist. So liegt sie bei meinem eher geringen Körpergewicht zwar immer noch problemlos handelbar, aber dennoch relativ unruhig auf der Straße. Ich hätte daher gerne mit der Vorspannung des hinteren Federbeines experimentiert, die Nutmutter ist aber ohne größere Montagearbeiten nicht erreichbar und man muss sich laut Bedienungsanleitung zur Einstellung an einen Ducati Vertragshändler oder eine Vertragswerkstatt wenden. Des Weiteren bin ich bei dem Preis überrascht von der Verarbeitungsqualität. Diverse Kabellitzen liegen frei, einige Schrauben zeigen schon deutlichen Rostansatz und die linke Seitenverkleidung ist lose, weil ein Befestigungsgummi entweder bereits abgefallen ist oder von vorneherein fehlte.

Eindrücke von Damaris Barth, Teil 1

Damaris Barth "Schon die Heimreise von Neuburg a.d. Donau waren 120 spaßige Kilometer."



Was hast du mit der Scrambler Ducati Icon Leser-Experience 2023 in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Schon die Heimreise von Neuburg a.d. Donau waren 120 spaßige Kilometer. Ich bin viel über Landstraßen und durch Ortschaften gefahren und hatte dabei schon unglaublich viel Spaß. Die Tage danach habe ich die Scrambler für alle alltäglichen Fahrten genutzt und das Auto einfach stehen lassen. Ein Kuchen im Lautertal durfte natürlich nicht fehlen. Leider kam dann der tagelange Regen und eine dicke Erkältung, sodass ich mich jetzt auf die kommenden zwei Wochen (bei besserem Wetter) freue!

Was hat dich überzeugt? Geringes Gewicht, Wendigkeit, schnelles "Wohlfühlen" auf dem Bike.

Was hat dich überrascht? Wie sehr mir der Quickshifter gefällt!

Eindrücke von Florian Reitzner, Teil 1

Florian Reitzner "Gewicht, Leistung und Handling der Scarmbler Ducati Icon sind ein Traum, sie fühlt sich an, wie eine 125er."



Was hast du mit der Scrambler Ducati Icon Leser-Experience 2023 in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Als Erstes habe ich mich bei sonnigen 27 Grad vom schönen Örtchen Neuburg an der Donau auf meine 420 Kilometer lange Heimreise gemacht. Dabei bin ich bis Nürnberg auf der Autobahn unterwegs gewesen, doch die Wetterverhältnisse haben mich veranlasst, auf die Landstraße zu wechseln. Mittlerweile war ich bis auf die Unterwäsche nass, in diesem Augenblick spielte ich mit dem Gedanken ein Hotel aufzusuchen. Aber ich besiegte den inneren Schweinehund und kämpfte mich bis Fulda durch. Irgendwann hörte es auf zu regnen und ich fuhr meine Kleidung bis auf die Unterwäsche und Schuhe wieder trocken. Als ich in Alsfeld ankam, ging das Spiel von vorne los – Dauerregen bis Marburg. Boom, Zack, Touchdown: Ziel erreicht. Mittlerweile hat die Scrambler eine kleine Vorstellungsrunde bei den Jungs hinter sich und ist mit mir meinen Arbeitsweg abgefahren. Dabei überraschte mich eine gewisse Geländetauglichkeit, die ich austesten durfte, da wegen einer Baustelle die Straße gesperrt war und die Scrambler und ich eine kleine Abkürzung durch den Wald nahmen. Eine Runde auf meinem Gelände drehte ich zusammen mit meinem Sohn, der total begeistert von der Scrambler ist. Und mit meiner Frau als schönster Beifahrerin gings für einen kleinen Ausflug ins Café.

Was hat dich überzeugt? Gewicht, Leistung und Handling der Scarmbler Ducati Icon sind ein Traum, sie fühlt sich an, wie eine 125er. Der Motor schiebt ordentlich an mit seinen 73 PS, und lädt sogar auch mal zum Wheelie ein – selbst mit eingeschalteter Traktionskontrolle, die im Sport Modus spät greift.

Was hat dich überrascht? Wie in Punkt 2 bereits geschrieben: Gewicht und Leistung haben mich total überrascht. Was mich auch negativ überrascht hat, sind ein paar Bauteile, die nicht so die Wertigkeit aufweisen, wie ich es von einem Premium Produkt erwarte, wie zum Beispiel die Fußrastenanlage. Mir ist ist bewusst, das die Scrambler auf Offroad machen soll, und sich Ducati deshalb für eine minimalistische Lösung entschieden hat. Aber das geht besser. Die Halterungen der Rasten sind nicht eloxiert/pulverbeschichtet oder lackiert und Kupplungs- sowie Bremspedal aus einem dünnen Flachstahl gefertigt.

Eindrücke von Klaus Stumm, Teil 1 Was hast du mit der Scrambler Ducati Icon Leser-Experience 2023 in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Nach der Fahrzeugübergabe bin ich 400 Kilometer ausschließlich Landstraße mit sämtlichen Kurvenkombinationen gefahren. 80 Kilometer strömenden Regen mussten die Srambler und ich ertragen. Leider kann ich den Test nach einem Unfall nicht mehr weiter fortsetzen. Anm. d. Red.: Klaus geht es den Umständen entsprechend gut, es sind keine Knochenbrüche zu verzeichnen, aber er – und auch die Scrambler – müssen erst wieder voll hergestellt werden.

Was hat dich überzeugt? Direkt nach dem Aufsitzen war ich eins mit der Srambler. Meine langen Beine musste ich, trotz der moderaten Sitzhöhe, nicht extrem falten. Die Scrambler ist ein leichtes und wieselflinkes Motorrad, auf dem sich Landstraßenkilometer wunderbar abspulen lassen – inklusive zackiger Überholmanöver und flinkes Kurvenwieseln aller Art. Es geht ohne Nachdenken von der Hand. Fahrradfahren ohne treten! Die elektronischen Helferlein, wie z.B. unterschiedliche Fahrmodi mögen sinnvoll. Als "Dinosaurier" genügte mir der Standardmodus, auch wenn ich alle gebotenen Möglichkeiten mal durchprobiert habe. Das Motorrad finde ich einfach in der Normalabstimmung schon fast perfekt.

Was hat dich überrascht? Der verbaute Quickshifter. Damit bin ich noch nie gefahren, hat mir sehr gut gefallen. Gerade das Herunterschalten fand ich sehr angenehm. Beim Hochschalten ruckt es etwas. Da tat mir das Getriebe etwas leid, weshalb ich häufiger weiter per Hand kuppelte. Das lag aber nicht am Quickshifter, sondern an meinem persönlichen Empfinden. Der helle LED-Scheinwerfer macht die Scambler am Tag gut sichtbar, in der Nacht könnte meines Erachtens die Straße jedoch besser ausgeleuchtet werden. Trotzdem wäre die Ducati Srambler Icon für mich wirklich eine Kaufoption.

Eindrücke von Franz Wiesinger, Teil 1

Franz Wiesinger "Bereits die ersten Meter waren auf den kurvigen und hügeligen Straßen des Mühlviertels ein echter Genuss."



Was hast du mit der Scrambler Ducati Icon Leser-Experience 2023 in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Nach dem Heimtransport wurde die Scrambler gleich in den Nachbargemeinden "vorgeführt". Bereits die ersten Meter waren auf den kurvigen und hügeligen Straßen des Mühlviertels ein echter Genuss. Danach ging es eine Woche auf eine Flugreise – die Scrambler musste in der Garage auf mich warten. In der zweiten Testwoche wurden Ausflüge in die benachbarten Bezirke unternommen, z. B. zum gemütlichen Abendessen im Gastgarten mit meiner Gattin auf dem Sozius oder auch zum Kaffeetrinken an der Donaupromenade.

Was hat dich überzeugt? Die Scrambler lädt zum gemütlichen Cruisen ein, was sie perfekt beherrscht. Der Sitzkomfort ist hoch, die Dämpfung sehr gut für den Allround-Einsatz abgestimmt. Ich habe in den letzten beiden Jahren zahlreiche Motorräder getestet, da ich leider Probleme mit meinen Händen habe – sie werden bei vielen Motorrädern nach wenigen Minuten taub. Durch die aufrechte und bequeme Sitzhaltung, den hohen Lenker und die gute, vibrationsarme Dämpfung der Scrambler Icon, hatte ich hier keinerlei Probleme! Der Motor ist auch für sportliches Fahren bestens geeignet, er hat eine sehr harmonische Drehmomentkurve und gibt mir jederzeit das Gefühl, Reserven zur Verfügung zu haben. Die Scrambler ist mit einem Up-and-Down Quickshifter (als Extra) ausgestattet – hier gibt es eine 100-prozentige Empfehlung meinerseits: Er funktioniert tadellos und ist wirklich ein Muss an diesem Motorrad! Wichtig ist für mich auch die tolle Sicherheitsausstattung mit Kurven-ABS und Traktionskontrolle, die einem jederzeit ein gutes Gefühl gibt.