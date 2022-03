Honda CL 500 Scrambler Die Rebel 500 spendet die Plattform

Die Honda CMX 500 Rebel ist wie alle 500er-Honda ein Erfolg. In mittlerweile vier Modellen werkelt der Twin mit 471 Kubik und bis zu 47,6 PS, also exakt die 35 Kilowatt Leistung, die mit dem A2-Führerschein gefahren werden dürfen. Modellvariante Nummer fünf kündigt sich an: Die Honda CL 500. Ein Scrambler auf Basis des Chassis der Rebel mit neuem Heckrahmen für mehr Sitzhöhe und Bodenfreiheit. Und mit großen Namen, denn: Bereits in 1970er waren die Honda CL für harte Offroad-Einsätze entwickelt, noch bevor es Motocross gab. Patentzeichnungen von Honda weisen auf einen kleinen Scrambler hin. In der Fotoshow ist die aktuellen CMX 500 Rebel zu sehen.

Honda CL 500

Neben dem neuen, höheren und längeren Heckrahmen fällt vor allem der bereits sehr detaillierte Verlauf der halbhoch montierten Auspuffanlage auf. Der Tank ist vergleichsweise flach gezeichnet und geht mit einer hohen Stufe in die flach nach hinten gezogene Sitzbank über.

Honda Rahmen der Honda CMX 500 Rebel, ergänzt mit einem höheren Heckrahmen.

Fazit

Honda erweitert womöglich die große 500er-Familie um eine Scrambler-Version: CL 500. Das Kürzel CL ist bei Honda in der Modellgeschichte ein Großes. Die CLs waren in den 1970er die Vorreiter für die XL-Modelle. Ob wann und wie die CL 500 kommt, ist nicht klar.