Honda Monkey x Hot Wheels Limited Edition 150 Sondermodelle für Thailand

Für den thailändischen Markt legt Honda eine Sonderserie der Monkey auf. Die entsteht in Zusammenarbeit mit Spielwarenhersteller Mattel. Von der Hot Wheels Monkey wird es nur 150 Exemplare geben.

Das CUB House ist in Thailand eine Instanz, wenn es um Spezialteile für Honda-Modelle geht – speziell natürlich für die extrem beliebte Honda Cub, woher sich auch der Name ableitet. Hinter dem CUB House steht offiziell Honda Thailand. Jetzt hat das CUB House zusammen mit Mattel eine Monkey umgestaltet. Die kommt im Hot Wheels-Outfit und wurde zum Großteil nach Vorschlägen aus der Internet-Community gestaltet.

Mattel

Technisch bleibt die Honda Monkey unangetastet, dafür darf sie optisch dick auftragen. Der aus Karbon geformte Tank kommt mit großen Hot Wheels-Schriftzügen auf den Flanken und einem Aufkleber, der die fortlaufende Seriennummer des Sondermodells zeigt. Den blau gehaltenen Luftfilterkasten ziert eine Flammenbeklebung. Flammenmotive finden sich auch auf den verchromten Fendern vorne und hinten. Die ebenfalls aus Karbon gefertigten Seitendeckel sind orange lackiert und mit einem Monkey-Schriftzug versehen. Ebenfalls in Orange präsentieren sich die Felgenrandaufkleber an den schwarzen Gussfelgen. Einen weiteren orangen Akzent markiert der rechte Lenkergriff, der linke kommt in Blau.

Zubehör zum Bike

Die Auflage der Honda Monkey x Hot Wheels Limited Edition ist auf 150 Exemplare limitiert. Die können seit dem 17. August 2021 in den CUB House-Fillialen in Thailand reserviert werden. Als Preis werden umgerechnet rund 3.600 Euro aufgerufen. Wer eine Hot Wheels-Monkey ergattern kann, bekommt aber zur 125er noch einen im Hot-Wheels-Design gestalteten Jet-Helm, einen exklusiven Schlüsselanhänger sowie einen Hot Wheels-Modellauto-Turm mit 72 Automodellen im Maßstab 1:64.

Mattel

Ist die 1:1-Monkey selbst unerreichbar, so bietet CUB House noch ein Skateboard im Monkey-Design zum Preis von knapp 100 Euro, verschiedene Skate-Board-Halter für die Monkey sowie natürlich ein Spritzguss-Modell der Honda Monkey x Hot Wheels Limited Edition an. Letzteres ist wie der große Bruder auf 150 Exemplare limitiert, mit knapp 2,50 Euro aber deutlich günstiger.

Fazit

In Thailand bringen Honda und der Spielwarenhersteller Mattel gemeinsam eine Monkey im Hot Wheels-Design auf den Markt. Nur 150 Exemplare werden gebaut. Die würden wir uns auch für unseren Markt wünschen.