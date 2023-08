Honda Super Cub Modelljahr 2024: Hübsches Pastell, nur für die USA?

125er-Kultbike bald in Pastellfarben?

Das Wort "Millionenseller" ist absolut angemessen für die Super Cub: Schon 2017 knackte die kleine Kult-Honda weltweit die 100-Millionen-Marke. Im letzten Modelljahr bekam die wilde Mischung aus Scooter und Motorrad ein Motor- und Fahrwerksupdate. Besonderheit: das halbautomatische Vierganggetriebe, einen Kupplungshebel gibt es nicht. Einfach am Gas drehen, und losgeht der millionenfach bewährte Spaß.

Und jetzt? Gibt es die Honda Super Cub bald in einer neuen Farbe? Neue Farben für das komplette Modelljahr 2024 stellte Honda bereits im November 2022 vor. Zur Honda Super Cub gab es diesbezüglich damals aber keine Infos. Wovon man ableiten könnte, dass es fürs Modelljahr 2024 einfach keine neue Farbe für das 125er-Kultbike gibt. Doch in den USA führt Honda auf seiner offiziellen Seite eine Super Cub in neuer Farbgebung für 2024: Pearl Grey.