Kawasaki GPZ Ninja als Retro-Modell Fortsetzung wie bei Top Gun?

1986 spielte die Kawasaki GPZ 900 R Ninja eine legendäre Nebenrolle im Film Top Gun. 2022 war in Top Gun Maverick (Teil 2) erneut eine Kawasaki zu sehen, wieder eine Ninja. Allerdings nicht der originale Youngtimer, sondern eine neue Ninja H2.

Kawasaki GPZ 900 R Ninja ab 1984

Streng genommen ist die GPZ 900 R längst ein Oldtimer. 1984 erschien sie, also zwei Jahre früher als Top Gun. Damals war sie tatsächlich eine "Top Gun", mit wassergekühltem Reihenvierzylindermotor, 16 Ventilen, doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc) und 115 PS bei 9.500/min. Rund 250 km/h waren damit drin. Dazu passten die Scheibenbremsen, zwei vorn und eine hinten, sowie die Aluminium-Hinterradschwinge mit Zentralfederbein und Exzenter-Achsaufnahme. Und natürlich die sportliche Verkleidung, die bis Mitte der 1980er-Jahre etwas Besonderes war. Bis 1994 wurde die GPZ 900 R in Deutschland als Neufahrzeug angeboten, in der Regel gedrosselt auf 100 oder 98 PS. Für andere Länder, speziell für Japan, wurde sie in Details weiterentwickelt und noch bis 2003 produziert.

Kawasaki 1984 erschien die Kawasaki GPZ 900 R Ninja.

Kawasaki in Top Gun

1986 fuhr Tom Cruise alias "Maverick" eine Kawasaki GPZ 900 R Ninja im Film Top Gun. Auf diese Weise schön in Szene gesetzt, wurde die GPZ weltberühmt und bleibt unvergessen. Für die Fortsetzung nach über 30 Jahren kam erneut eine Kawasaki zum Einsatz: die Ninja H2 mit 1000er-Reihenvierzylinder plus Kompressor. Durch den Ladedruck kommt diese Ninja auf 231 PS bei 11.500/min, als Racing-Version H2R sogar auf bis zu 310 PS bei 14.000/min. Keine andere Ninja kommt näher an die Düsenjäger heran, deswegen erscheint ihr Auftritt in diesem Kontext umso passender.

Kawasaki GPZ Ninja als Retro-Modell

Dennoch ist es für uns, für die Kawasaki-Fans und wahrscheinlich auch für Kawasaki-Mitarbeiter reizvoll, über eine Neuauflage der legendären GPZ Ninja nachzudenken. Dass Retro-Modelle gut ankommen, wenn sie gut gemacht sind, das ist an der Kawasaki Z 900 RS im wahrsten Sinne des Wortes zu sehen. Konzeptionell näher an der GPZ ist indes die Neuauflage der Suzuki Katana, die es seit 2018 auf Basis der GSX-S 1000 gibt. Prinzipiell ähnlich dürfte man sich ein Comeback des famosen Typkürzels GPZ vorstellen.

GPZ 1000 R Concept von Kardesign

Konsequent sportlich, dem ursprünglichen Ninja-Ansatz folgend, so wünscht Kar Lee sich eine neue GPZ. In Form des GPZ 1000 R Concept hat der britische Designer seine Vision konkretisiert. Als technische Basis schwebt ihm die Ninja H2 mitsamt Kompressor vor, womit er thematisch eine Brücke zu Top Gun baut. So eng wie möglich, im doppelten Sinne, hat Kar Lee die klassische GPZ-Verkleidung angepasst. Virtuell bei Kardesign zumindest, denn ein Motorrad in dieser Form existiert – noch – nicht. Kleines Zugeständnis an den Fortschritt wären bei dieser Karosserie lediglich die Leuchtdioden im rechteckigen Scheinwerfer, in den Rückspiegel-Blinkern und in den Rückleuchten. Kar Lee auf Instagram Kar Lee auf Youtube Blog: kardesignkoncepts.com

GPZ 900 RS Concept von Young Machine

Ein anderer Ansatz für das Comeback einer GPZ 900 ist bei unseren japanischen Kollegen von Young Machine zu sehen. Auf dem Heft-Titel ihrer Ende-Januar 2023 erschienenen Ausgabe ist sie die "Top Gun": die fiktive GPZ 900 RS. Naheliegenderweise wurde hier vom bereits verfügbaren Retro-Modell ausgegangen: Der aktuellen Z 900 RS wurden von vorn bis hinten Verkleidungsteile und Karosserieelemente nach Vorbild der GPZ 900 R übergestülpt. Reihenvierzylindermotor mitsamt Abgasanlage und 111 PS Nennleistung sowie Fahrwerk, Räder und Bremsen entsprechen unverändert dem technisch modernen, neoklassischen Retro-Roadster Z 900 RS. Noch ist unklar, wie viel Echtheit oder zumindest Wahrheit in den verblüffend real wirkenden Bildern der – meist gut informierten – Kollegen von Young Machine steckt.

Fazit

Kawasaki-Fans, insbesondere jene aus der Old-School-Ninja-Fraktion, wünschen sich schon lange eine Neuauflage der legendären GPZ 900 R Ninja. Mit ihrem Auftritt im Film Top Gun wurde sie einst weltberühmt, doch in der Fortsetzung fuhr "Maverick" keine GPZ mehr, sondern eine Ninja H2. Dennoch halten sich Gerüchte über ein bevorstehendes GPZ-Comeback. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, die mehr oder weniger sportlich ausfallen. MOTORRAD bleibt selbstverständlich an diesem Thema dran.