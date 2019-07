Japan Legends Z 900 Umbaukit ZXR 900 30th Anniversary ab sofort erhältlich

Im vergangenen Jahr kursierten bereits Bilder der Japan Legends Kawasaki ZXR 900 30th Anniversary in der klassischen Farbkombination Grün-Blau-Weiß im Netz. Nun hat die spanische Custom-Schmiede MOTORRAD exklusives Material des schon per Mail vorbestellbaren Umbaukits für die Kawasaki Z 900 zugespielt. Es ist in mehreren Farbvarianten verfügbar.

Umbau ist eintragungsfähig

Das Umbaukit ist ausschließlich für die Z 900 und nicht für das von Kawasaki selbst davon abgeleitete Retro-Bike Z 900 RS passend. Folgende Teile sind enthalten:

Japan Legends Die Lackierung in Anlehnung an die erste ZXR von 1989 ist mit 2500 Euro die teuerste.

Japan Legends Verkleidungskit

LED-Beleuchtung

SLS Lenker

SLS Nummernschildhalter

MRA Windschild

1989 Retro-Style Spiegel

Japan Legends Am Heck ist das typische Z-Rücklicht noch erkennbar.

Japan Legends gibt an, dass der Umbau trotz exakt angefertigter Teile anspruchsvoll ist und gute Schrauberqualitäten erfordert. Nach Herstellerangaben ist das gesamte Kit auch in Deutschland eintragungsfähig.

Fünf Farbvarianten

Die fünf erhältlichen Farbvarianten des Umbaukits kosten laut Japan Legends zwischen 1.800 und 2.500 Euro plus Versand. Am auffälligsten ist sicher die an die 1989er ZXR angelehnte Retro-Lackierung. Da hier auch der Tank lackiert werden muss, ist diese Farbkombination die teuerste. Günstiger sind die Varianten „Full Black“, „Red Silver“ und „Green Black“, die ohne Lackierung des Originaltanks auskommen.

Japan Legends Alle Farbkombinationen versprühen Retro-Charme.

Gegen Aufpreis können auch die Felgen in der jeweils gewünschten Farbe lackiert werden. Das „Race Kit“ besteht nur aus der Japan Legends Verkleidung in schwarz und ist am günstigsten.

Vorbestellung bereits möglich

Interessenten können das ZXR 900 30th Anniversary Kit ab sofort per Nachricht an info@japan-legends.com vorbestellen. Die Website für die Online-Kaufabwicklung befindet sich noch im Aufbau und soll ab August 2019 verfügbar sein. Ab dann soll das Kit in jedes Land geliefert werden können.