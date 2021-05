Triumph Thruxton 1200 RS DGR Einzelstück für Spendenmarathon

Der Distinguished Gentleman's Ride (DGR) ist eine zweckgebundene Ausfahrt, bei der es darum geht, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema Männergesundheit zu lenken und Spenden dafür zu sammeln. 2021 startet der DGR bereits zum achten Mal. Der Fokus der Sammelaktion liegt auf der Forschung im Bereich Prostata-Krebs und der mentalen Gesundheit von Männern. Zudem feiert der DGR 2021 sein 10-jähriges Jubiläum. Genau zu diesem Anlass hat Triumph auch eine ganz spezielle Thruxton 1200 RS kreiert, die unter allen DGR-Teilnehmern verlost wird.

Sonderlack für Unikat

Als Basis für das Gewinner-Motorrad setzt Triumph auf eine Thruxton 1200 RS. Zum Unikat macht die Thruxton DGR dabei eine exklusive Sonderlackierung, die von der Triumph-Designabteilung in Hinckley entwickelt und in Handarbeit umgesetzt wurde. Der Tank zeigt sich in einer schwarz-weißen Farbkombination mit goldenen Zierstreifen. Hinzu kommt ein neues Logo, das einen Schraubenschlüssel und einen Regenschirm kombiniert. Den schwarz gehaltene Sitzhöcker ziert ein goldener DGR-Schriftzug.

Verlost wird die Triumph Thruxton 1200 RS DGR am 6. Juni, wenn der DGR 2021 endet.

Fazit

Gutes tun und dabei selbst gewinnen. Teilnehmer des DGR 2021 können eine einmalig gestaltete Triumph Thruxton 1200 RS gewinnen.