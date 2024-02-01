Moritz Mäffert
Meine aktuellsten Artikel:
Leser Experience Honda X-Ride 2025
Kurven und Abenteuer im Thüringer Wald
Erlebe 1.100 Kilometer pure Freiheit mit der Honda X-Ride Tour 2025 durch Deutschland – von Aachen bis Görlitz mit spannenden Stopps.
Fantic Caballero 500 und 700 neu 2025
Mit neuem Einzylinder made in Italy
Fantic XEF 125, XMF 125 und Caballero 125 neu 2025
Neue 125er-Modelle von Fantic für 2025
Piaggio MP3 310 im Kurztest
Leistung, Fahrdynamik und Sicherheit auf 3 Rädern
BMW CE 02 im Youngster-Fahrtest