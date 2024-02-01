Markenverzeichnis öffnen
Moritz Mäffert

Meine aktuellsten Artikel:

Honda X-Ride
Leser Experience Honda X-Ride 2025

Kurven und Abenteuer im Thüringer Wald

Erlebe 1.100 Kilometer pure Freiheit mit der Honda X-Ride Tour 2025 durch Deutschland – von Aachen bis Görlitz mit spannenden Stopps.
BildergalerieRIDE Touren
Fantic Caballero 500 Scrambler / Deluxe 2025
Fantic Caballero 500 und 700 neu 2025

Mit neuem Einzylinder made in Italy

VideoBildergalerieMotorräder
Fantic XEF 125 Enduro und Supermoto 2025
Fantic XEF 125, XMF 125 und Caballero 125 neu 2025

Neue 125er-Modelle von Fantic für 2025

VideoBildergalerieMotorräder
Piaggio MP3 310 Test Fahrbericht
Piaggio MP3 310 im Kurztest

Leistung, Fahrdynamik und Sicherheit auf 3 Rädern

VideoBildergalerieRoller
BMW CE 02 Fahrbericht (01/2024)
BMW CE 02 im Youngster-Fahrtest

BMW CE 02 – so fährt die Elektro-125er

VideoBildergalerieElektro
