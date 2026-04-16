Im Naked Bike-Segment der 125er-Klasse geht es eng zu: Wo KTM 125 Duke, Yamaha MT 125 und Honda CB 125 R seit Jahren eifrig um die Krone kämpfen, greifen auch Fantics Stealth 125 und CFMotos 125 NK an. Welche gewinnt den Vergleichstest? Die Jury kürt die Fantic Stealth 125 zur Gewinnerin. Ihr direkter Antritt, die präzise Rückmeldung und ihr Charakter geben den Ausschlag. Die CFMoto 125 NK bleibt der ruhige Gegenpol: zugänglich, technisch versiert und verlässlich, aber ohne den letzten Funken Leidenschaft.