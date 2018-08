Funktionswaschmittel müssen durchgeschwitzte Kleidung gründlich reinigen und trotzdem sanft zum Material sein. Bei modernen Funktionsfasern kommt ein herkömmliches Waschmittel da schnell an seine Grenzen. Besonders die Reinigung von atmungsaktiven Materialien wie Gore-Tex und klassischer Funktionswäsche ist ein richtiger Kraftakt. Denn die bei der Herstellung verwendeten Chemikalien haften noch lange in den Fasern, werden erst nach und nach an die Haut abgegeben. Zusätzlich müssen nicht nur normale Verschmutzungen und Bakterien, sondern auch Kettenfett, Öl und Bakterien entfernt werden. Deshalb testete MOTORRAD neun Funktionswaschmittel, die allesamt im Fachhandel, in Drogerien und bei Discountern eingekauft wurden. Das Testfeld bewegt sich in einer Preisspanne von 2,10 bis 9,99 Euro und wurde in den folgenden Kategorien getestet: Reinigungsleistung

Bakterienentfernung

Handhabung

Preis/Leistung

Anzeige

Platz 1: Dr. O.K. Wack

Dr. O.K. Wack S100 Funktionswaschmittel: 250 ml für 9,99 Euro Dr. O.K. Wack S100 Funktionswaschmittel

Inhalt: 250 ml

Preis: 9,99 Euro



Fazit: In den Kernkategorien Reinigungsleistung und Bakterienentfernung führt das neue Waschmittel von S100 das Testfeld an. Das ist sehr gut!



S100 Funktions-Waschmittel € 9,24* bei Amazon kaufen *Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anzeige

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 13

Entfernung Insektenblut (15): 13

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 13

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 15

Summe (max. 60 Punkte): 54



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 15

Summe (max. 20 Punkte): 15



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 5

Summe (max. 10 Punkte): 10



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 2,50 Euro

Punkte (10): 8 Gesamtwertung (100 Punkte): 87

MOTORRAD Urteil: sehr gut

Platz 2 (Kauftipp): Bionicdry

Bionicdry Waschmittel: 750 ml für 3,95 Euro Bionicdry Waschmittel

Inhalt: 750 ml

Preis: 3,95 Euro



Fazit: Das Produkt von Bionicdry lässt die Muskeln spielen und zeigt in allen Testkategorien eine gute Leistung. Auch der Preis überzeugt.

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 12

Entfernung Insektenblut (15): 12

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 12

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 14

Summe (max. 60 Punkte): 50



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 12

Summe (max. 20 Punkte): 12



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 5

Summe (max. 10 Punkte): 10



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 0,22 Euro

Punkte (10): 10 Gesamtwertung (100 Punkte): 82

MOTORRAD Urteil: gut

Platz 3: Fibertec

Fibertec Pro Wash Eco: 250 ml für 9,95 Euro Fibertec Pro Wash Eco

Inhalt: 250 ml

Preis: 9,95 Euro



Fazit: Das Funktionswaschmittel von Fibertec liefert in allen Kategorien eine gute Leistung ab. Jeder Waschgang an sich ist aber relativ teuer.



Fibertec Pro Wash Eco € 7,96* bei Amazon kaufen *Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anzeige

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 12

Entfernung Insektenblut (15): 12

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 12

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 13

Summe (max. 60 Punkte): 49



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 12

Summe (max. 20 Punkte): 12



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 5

Summe (max. 10 Punkte): 10



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 0,22 Euro

Punkte (10): 8 Gesamtwertung (100 Punkte): 79

MOTORRAD Urteil: gut

Platz 4: Perwoll

Perwoll Sports Activecare 3D: 1.500 ml für 3,95 Euro Perwoll Sports Activecare 3D

Inhalt: 1.500 ml

Preis: 3,95 Euro



Fazit: Das Sportwaschmittel von Perwoll wäscht alle Verschmutzungen zuverlässig heraus. Probleme gibt es bei der Bakterienentfernung.



Perwoll Sports Activecare 3D bei Amazon kaufen *Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anzeige

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 10

Entfernung Insektenblut (15): 10

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 10

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 12

Summe (max. 60 Punkte): 42



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 10

Summe (max. 20 Punkte): 10



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 5

Summe (max. 10 Punkte): 8



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 0,28 Euro

Punkte (10): 8 Gesamtwertung (100 Punkte): 70

MOTORRAD Urteil: gut

Platz 5: Almawin

Almawin Sport & Outdoor: 750 ml für 7,49 Euro Almawin Sport & Outdoor

Inhalt: 750 ml

Preis: 7,49 Euro



Fazit: Das Bio-Produkt entfernt besonders den Hautschmutz und Talg gründlich. Bei anderen Verschmutzungsarten gibt es aber klein bei.

Almawin Sport & Outdoor bei Amazon kaufen *Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anzeige

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 10

Entfernung Insektenblut (15): 10

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 10

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 13

Summe (max. 60 Punkte): 43



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 10

Summe (max. 20 Punkte): 10



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 5

Summe (max. 10 Punkte): 8



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 0,47 Euro

Punkte (10): 6 Gesamtwertung (100 Punkte): 69

MOTORRAD Urteil: gut

Platz 6: Grangers

Grangers Performance: 300 ml für 7,95 Euro. Grangers Performance

Inhalt: 300 ml

Preis: 7,95 Euro



Fazit: Der Outdoor-Spezialist überzeugt in unserem Test nur ­bedingt. Bei der Reinigung blieben noch Rückstände im Gewebe hängen.

Grangers Performance bei Amazon kaufen *Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anzeige

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 10

Entfernung Insektenblut (15): 10

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 10

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 12

Summe (max. 60 Punkte): 42



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 12

Summe (max. 20 Punkte): 12



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 2

Summe (max. 10 Punkte): 7



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 1,32 Euro

Punkte (10): 7 Gesamtwertung (100 Punkte): 68

MOTORRAD Urteil: befriedigend



Platz 7: Nikwax

Nikwax Tech Wash: 300 ml für 7,50 Euro Nikwax Tech Wash

Inhalt: 300 ml

Preis: 7,50 Euro



Fazit: Das Funktionswaschmittel von Nikwax reinigt das Testmaterial nur mit mäßigem Erfolg. Die Keimbelastung wird nicht wesentlich reduziert.



Nikwax Tech Wash bei Amazon kaufen *Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anzeige

Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 10

Entfernung Insektenblut (15): 10

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 10

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 10

Summe (max. 60 Punkte): 40



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 10

Summe (max. 20 Punkte): 10



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 3

Summe (max. 10 Punkte): 8



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 2,50 Euro

Punkte (10): 6 Gesamtwertung (100 Punkte): 64

MOTORRAD Urteil: befriedigend



Platz 8: Blink

Blink Sport & Outdoor: 750 ml für 2,79 Euro. Blink Sport & Outdoor

Inhalt: 750 ml

Preis: 2,79 Euro



Fazit: Das günstige Drogerieprodukt fällt mit seiner nur mäßigen Reinigungskraft auf. Auch die Keimzahl im Gewebe wird kaum minimiert.



Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 5

Entfernung Insektenblut (15): 5

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 5

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 8

Summe (max. 60 Punkte): 23



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 5

Summe (max. 20 Punkte): 5



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 5

Summe (max. 10 Punkte): 10



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 0,18 Euro

Punkte (10): 5 Gesamtwertung (100 Punkte): 43

MOTORRAD Urteil: ausreichend



Platz 9: Domol

Domol Sport-Waschmittel: 1.500 ml für 2,10 Euro. Domol Sport-Waschmittel

Inhalt: 1.500 ml

Preis: 2,10 Euro



Fazit: Das Schlusslicht in unserem Test bildet die Eigenmarke von Rossmann. Bei der Reinigung aller Schmutzarten gibt es Optimierungsbedarf.



Reinigungsleistung

Entfernung Insektenschmutz (15): 5

Entfernung Insektenblut (15): 5

Entfernung Öl/Kettenfett (15): 5

Reinigung Hautschmutz/Talg (15): 5

Summe (max. 60 Punkte): 20



Bakterienckeck

Entfernung von Bakterien (20): 5

Summe (max. 20 Punkte): 5



Handhabung

Kennzeichnung (5): 5

Anleitung (5): 4

Summe (max. 10 Punkte): 9



Preis/Leistung

Preis pro Waschgang: 0,08 Euro

Punkte (10): 5 Gesamtwertung (100 Punkte): 39

MOTORRAD Urteil: ausreichend

1. Teil im Test: Reinigungsleistung Als Testmaterial dienen hierfür extra georderte normverschmutzte Testpanels. Sie werden im Schonwaschgang bei 30 Grad Celsius gewaschen. Um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, kommen Industriewaschmaschinen aus dem Waschsalon zum Einsatz. In der Testkategorie „Reinigungskraft“ müssen unsere Kandidaten Farbe bekennen. Hier müssen nicht nur normaler Hautschmutz und Talg entfernt werden. Auch Insektenblut, Insektenschmutz und Öl bzw. Kettenfett stehen auf dem Programm. Vor allem die Eigenmarken der Drogerieketten Rossmann und Müller tun sich schwer. Doch unter den Billigheimern gibt es auch einen echten Kraftprotz. Das Funktionswaschmittel Bionicdry beseitigt nicht nur zuverlässig alle getesteten Verschmutzungen, auch beim Bakterientest überzeugt die Eigenmarke von Werner & Mertz – bekannt durch das Logo mit dem roten Froschkönig. In diesem Prüfpunkt schneidet nur das Produkt von Dr. Wack noch besser ab. Das Funktionswaschmittel ist zwar das teuerste im Test, beweist in den Kategorien Reinigungskraft, Bakterienentfernung und Handhabung aber, dass es sein Geld wirklich wert ist.

2. Teil im Test: Bakterienentfernung Denn ein unangenehmer Schweißgeruch bleibt oft auch nach dem Waschen in der Kleidung. Schieben wir an dieser Stelle einmal den Wissensblock „Biologie & History“ ein: Das menschliche Transpirant ist zwar geruchsneutral, bietet dem Bakterium Corynebacterium jeikeium aber einen Nährboden, um sich schnell zu vermehren. Typischer Schweißgeruch entsteht erst, wenn die winzigen Hautbewohner die enthaltenen Fette, Proteine und Aminosäuren abbauen. Zu Zeiten, in denen Menschen noch weniger über Sprache und mehr über Gerüche kommunizierten, hatten diese eine wichtige Aufgabe: Sie wandelten das im Schweiß enthaltene Testosteron in Sexuallockstoffe um. Die Fettsäuremoleküle, die dabei nicht verwertet werden, erzeugen schließlich das, was riecht.

60 Grad benötigt, 30 Grad möglich Hier braucht es einen starken Reiniger, denn diese Bakterien werden erst ab einer Waschtemperatur von 60 Grad abgetötet. Klimamembranen wie Gore-Tex oder Funktionswäsche-Sets sollen laut Etikett jedoch nur bei 30 Grad gewaschen werden. Um die Reinigungsleistung in dieser speziellen Prüfkategorie genau untersuchen zu können, verwenden wir einen Abklatschtest. Als Material dient uns Funktionswäsche, die zehn Tage mit unseren Testfahrern im Dauereinsatz war. Sie wird zuerst auf ihren Bakteriengehalt überprüft und anschließend streng nach Anleitung gereinigt. Nach dem Waschgang messen wir erneut und sind vom Ergebnis überrascht. Denn keiner der Testteilnehmer schafft es, alle Mikroben rückstandslos zu beseitigen. Besonders negativ fallen hier wieder die Drogerieprodukte auf. Durch den Einsatz von Duftstoffen riecht das Material zwar sauber und frisch, doch unser Keimtest kann das leider nicht bestätigen. Die Bakterienpopulation wurde nur unwesentlich minimiert.

Bio-Funktionswaschmittel wirken Es gibt in diesem Prüfpunkt aber auch eine Überraschung. Neben den Produkten von S100 und Bionicdry überzeugen nämlich auch die Bio-Produkte von Fibertec und Almawin. Durch den Einsatz von biologisch abbaubaren Stoffen wie Zuckertensiden und Milchsäure riecht es zwar anfangs etwas streng, doch dieser Duft verfliegt während des Waschgangs.

Funktionsbekleidung in Tiefkühltruhe Wer den Bakterien noch natürlicher zu Leibe rücken will, der kann seiner Wäsche auch eine Nacht in der Tiefkühltruhe spendieren. Kälte mögen die hartnäckigen Keime nämlich gar nicht. Die Funktionskleidung sollte dabei in einer verschließbaren Plastiktüte liegen und mindestens zwölf Stunden bei Temperaturen unter dem Nullpunkt verbringen. Dieser Haushaltstipp wirkt vor allem bei noch frischem Schweiß besonders gut. So wird dem Waschmittel die anschließende Arbeit erleichtert. Denn sogar Spezialisten wie Tech Wash von Nikwax und der Activecare-Sportreiniger vom Waschprofi Perwoll können bei der Beseitigung von Bakterien ein wenig Unterstützung brauchen.