Kleine Sensation in der Kiste: Honda Dream CB 50 R zu verkaufen

Eine Dream CB 50 R erzählt die Geschichte der Marke Honda von Beginn an. 1997 feierte Honda 50 Jahre Bestehen – und feierte das mit der Dream 50. Sie sollte an die ersten Honda-Bikes erinnern, die von 1949 bis 1959 als Dream-Modelle das Rückgrat der Firma sein sollten.

Die Dream CB 50 R nahm zusätzlich den Stil der CR 110 als Renn-Replika auf und zitiert so ein anderes großes Kapitel von Honda. Die R hatte etwas mehr Leistung, war limitiert und ist daher gesucht. Entsprechend dürfte diese Dream in der Kiste noch für Furore sorgen.

Honda Dream CB 50 R Die Honda Dream CB 50 R kam 2004 offiziell nach Europa, aber nur wenige Exemplare. Honda baute insgesamt nur 440 Stück des Krads – ohne Straßenzulassung. Wer den 50er-Single mit zwei Nockenwellen (dohc) auf der Straße fahren wollte, musste auf das R und 1,4 PS verzichten.

Hondas Rennabteilung HRC tunte den kleinen Motor klassisch mit schärferen Nockenwellen, strammeren Ventilfedern, höherer Verdichtung, größerem Vergaser und weniger Schwungmasse. 7 PS leisteten die 49 Kubik bei 13.500/min, bei 14.500/min war Schluss. Mit den 6 engen, statt 5 Standard-Gängen, und bei nur 78 Kilo Gesamtgewicht sollen bis zu 90 km/h drin sein.

Seltene 50er noch in der Kiste Eines dieser 440 Exemplare der Honda Dream CB 50 R von 2007 ist aktuell in den Niederlanden zu haben. Das Auktionshaus Iconic Motorbikes (USA) versteigert die Transportkiste online. Die Gebote standen Ende November 2025, einen Tag vor Ablauf, erst bei 2.700 US-Dollar und damit unterhalb des Mindestgebots.

In den vergangenen Jahren ist es etwas ruhiger geworden um die CB 50 R, doch 2015 ging eine bereits gefahrene für knapp 15.000 Britische Pfund weg. Vielleicht spekuliert der Verkäufer nun auf ein derartiges Ergebnis.

Übrigens Eine Dream 50 ohne R stand 2022 in der Kiste in Frankreich zur Auktion, sie erzielte 34.500 Euro. Die kleine Klassik-Honda scheint den Bildern nach in herausragendem Zustand, alle Kartons und Verpackungen sind weder verblichen noch verstaubt und wirken auch nicht frisch geputzt. Enthalten sind neben allen nötigen Teilen auch alle Dokumente, wie der Kaufvertrag des Händlers und die Lieferscheine.