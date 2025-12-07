Cruiser-Neuheiten 2026: Das zeigten die Hersteller auf der EICMA

Auf der EICMA, Europas größter Motorradmesse, präsentierten die Hersteller zahlreiche Neuheiten 2026 für die Cruiser-Klasse.
Benda Dark Flag 950: V4-Cruiser für 2026
Benda zeigt mit der Dark Flag 950 ein neues Modell über der bisherigen Dark Flag 500. Der Marktstart ist für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen.
Technische Daten der Dark Flag 950:
- V4-Motor, 948 cm³
- 109 PS, 85 Nm
- 0–100 km/h in 3,8 Sekunden
- Fahrfertiges Gewicht: ca. 242 kg
- Schmiedekolben, 4-4-Auspuffanlage
- Dualshock-Federbeine
- Leerlaufzylinderabschaltung
- Tempomat
Laut Benda soll das Modell die Marke auf ein "anderes Performance-Level” heben. Preise werden erst Anfang 2026 veröffentlicht.
Honda Gold Wing GL1800: Zum Jubiläum mit voller Ausstattung
Zum 50-jährigen Jubiläum bleibt die Honda GL1800 Gold Wing weiterhin das technologische Flaggschiff des Herstellers.
Technische Daten:
- 6-Zylinder-Boxer, 1.833 cm³
- 126,5 PS, 170 Nm
- DCT mit manuellem und automatischem Modus
- Kardanantrieb mit Pro-Arm-Einarmschwinge
- Technik & Komfortausstattung (Auszug):
- Rangierhilfe vorwärts/rückwärts
- Fahrmodi: Tour, Sport, Econ, Rain
- Beeinflussen Gasannahme, Dämpfung, Traktionskontrolle und Kombibremse
- Dual-CBS-Integralbremse mit ABS
- 7-Zoll-TFT
- Reifendruckkontrolle, Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth
- Smart Key, LED-Licht, Tempomat mit Start-Stopp
- Griffheizung, elektrisch verstellbares Windschild
- Zwei 30-Liter-Koffer
- Luxus-Sitzbank, 21-Liter-Tank
- Audioanlage mit hochwertigen Lautsprechern
Fazit: Die Gold Wing bleibt Hondas ultimative Komfortmaschine.
Indian: Neues Sport Scout RT & A2-Modell Scout 60
Indian erweitert die Scout-Familie zum 125-jährigen Markenjubiläum.
Sport Scout RT
Der neue Touring-Cruiser setzt auf mehr Komfort und Stauraum, ohne den Scout-Charakter zu verlieren.
Daten & Ausstattung:
- 1.250-cm³-V2, 94 PS, 108 Nm
- 6-Gang-Getriebe, Riemenantrieb
- Neuer Stahlrahmen
- 37-Liter-Seitenkoffer (abschließbar, starr)
- Farblich abgestimmte Viertelverkleidung
- Einzelsitz mit Rückenstütze
- 19-Zoll-Vorderrad
- Elektronikpaket mit: Touchscreen, Navigation, Bluetooth, USB, Riding Modes, Traktionskontrolle, Tempomat, Keyless Go
- Sitzhöhe: 680 mm
- Gewicht: 257 kg
- Tank: 13 Liter
- Farben: Sunset Red Metallic, Black Smoke, Grau
Scout 60 (A2-Modell)
Optisch nah an den 1200ern, aber A2-konform.
Harley-Davidson: breiteres Programm, aber keine neuen Modelle
Harley zeigt auf der Messe keine komplett neuen Motorräder, erweitert aber Farben, Designs und technische Details bestehender Modelle.
Harley-Davidson Pan America 1250
- 1250 Special: laut Hersteller weiterhin das vielseitigste und technologisch fortschrittlichste Adventure-Bike im Programm
- Neu: 1250 ST – stärker auf Sport-Touring auf Asphalt ausgelegt
- Hochwertiges Fahrwerk
- Leistungsfähige Bremsen
- 17-Zoll-Räder
- Quickshifter
Harley-Davidson Sportster-Reihe
Aktuell im Programm:
- Sportster S
- Nightster
- Nightster Special
Alle Modelle erhalten eine neue Motorabdeckung für einen individuelleren Look. Die Nightster kehrt 2026 in Europa zurück – in Blatt Orange mit Flat-Track-Grafiken, verchromten Auspuffblenden und 14-Speichen-Leichtmetallrädern.
Harley-Davidson Cruiser-Familie
Sechs Modelle:
- Low Rider
- Low Rider S
- Heritage Classic
- Breakout
- Bad Boy
- Street Bob
Alle mit Milwaukee-Eight-117-V-Twin, je nach Modell in unterschiedlichen Abstimmungen. Unterschiede entstehen durch geänderte Ansaugung, Abgastrakt, Nockenwellenprofil und Fahrmodusprogrammierung.
Serienmäßig an Bord: Rider Safety Enhancements (Fahrerassistenz für Stabilität und Traktion).
Harley-Davidson Grand America Touring
- Street Glide
- Road Glide
- Ausgerichtet auf Fahrer, die auf langen Strecken Wert auf Komfort, Luxus und Leistung legen.
Triumph Bonneville Speedmaster
Triumph verpasst der Speedmaster mehrere Updates.
Neu:
- 14-Liter-Tank für mehr Reichweite
- A2-tauglich (A2-Kit verfügbar)
- Breitere, bequemere Sitzbank
- Neue Lenkergeometrie
- 16-Zoll-Leichtmetallfelgen (130/150)
- LED-Licht
- Tempomat serienmäßig
- Traktionskontrolle mit IMU
- Zwei Fahrmodi
Motor & Fahrwerk:
- 1.200-cm³-Twin, 78 PS, 106 Nm
- 47-mm-Showa-Gabel
- Verstecktes Monoshock