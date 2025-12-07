Cruiser-Neuheiten 2026: Das zeigten die Hersteller auf der EICMA

Auf der EICMA, Europas größter Motorradmesse, präsentierten die Hersteller zahlreiche Neuheiten 2026 für die Cruiser-Klasse.

Benda Dark Flag 950: V4-Cruiser für 2026 Benda zeigt mit der Dark Flag 950 ein neues Modell über der bisherigen Dark Flag 500. Der Marktstart ist für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen.

Technische Daten der Dark Flag 950:

V4-Motor, 948 cm³

109 PS, 85 Nm

0–100 km/h in 3,8 Sekunden

Fahrfertiges Gewicht: ca. 242 kg

Schmiedekolben, 4-4-Auspuffanlage

Dualshock-Federbeine

Leerlaufzylinderabschaltung

Tempomat Laut Benda soll das Modell die Marke auf ein "anderes Performance-Level” heben. Preise werden erst Anfang 2026 veröffentlicht.

Honda Gold Wing GL1800: Zum Jubiläum mit voller Ausstattung Zum 50-jährigen Jubiläum bleibt die Honda GL1800 Gold Wing weiterhin das technologische Flaggschiff des Herstellers.

Technische Daten:

6-Zylinder-Boxer, 1.833 cm³

126,5 PS, 170 Nm

DCT mit manuellem und automatischem Modus

Kardanantrieb mit Pro-Arm-Einarmschwinge

Technik & Komfortausstattung (Auszug):

Rangierhilfe vorwärts/rückwärts

Fahrmodi: Tour, Sport, Econ, Rain

Beeinflussen Gasannahme, Dämpfung, Traktionskontrolle und Kombibremse

Dual-CBS-Integralbremse mit ABS

7-Zoll-TFT

Reifendruckkontrolle, Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth

Smart Key, LED-Licht, Tempomat mit Start-Stopp

Griffheizung, elektrisch verstellbares Windschild

Zwei 30-Liter-Koffer

Luxus-Sitzbank, 21-Liter-Tank

Audioanlage mit hochwertigen Lautsprechern Fazit: Die Gold Wing bleibt Hondas ultimative Komfortmaschine.

Indian: Neues Sport Scout RT & A2-Modell Scout 60 Indian erweitert die Scout-Familie zum 125-jährigen Markenjubiläum.

Sport Scout RT

Der neue Touring-Cruiser setzt auf mehr Komfort und Stauraum, ohne den Scout-Charakter zu verlieren.

Daten & Ausstattung:

1.250-cm³-V2, 94 PS, 108 Nm

6-Gang-Getriebe, Riemenantrieb

Neuer Stahlrahmen

37-Liter-Seitenkoffer (abschließbar, starr)

Farblich abgestimmte Viertelverkleidung

Einzelsitz mit Rückenstütze

19-Zoll-Vorderrad

Elektronikpaket mit: Touchscreen, Navigation, Bluetooth, USB, Riding Modes, Traktionskontrolle, Tempomat, Keyless Go

Sitzhöhe: 680 mm

Gewicht: 257 kg

Tank: 13 Liter

Farben: Sunset Red Metallic, Black Smoke, Grau Scout 60 (A2-Modell) Optisch nah an den 1200ern, aber A2-konform.

Harley-Davidson: breiteres Programm, aber keine neuen Modelle Harley zeigt auf der Messe keine komplett neuen Motorräder, erweitert aber Farben, Designs und technische Details bestehender Modelle.

Harley-Davidson Pan America 1250

1250 Special: laut Hersteller weiterhin das vielseitigste und technologisch fortschrittlichste Adventure-Bike im Programm

Neu: 1250 ST – stärker auf Sport-Touring auf Asphalt ausgelegt

Hochwertiges Fahrwerk

Leistungsfähige Bremsen

17-Zoll-Räder

Quickshifter Harley-Davidson Sportster-Reihe

Aktuell im Programm:

Sportster S

Nightster

Nightster Special Alle Modelle erhalten eine neue Motorabdeckung für einen individuelleren Look. Die Nightster kehrt 2026 in Europa zurück – in Blatt Orange mit Flat-Track-Grafiken, verchromten Auspuffblenden und 14-Speichen-Leichtmetallrädern.

Harley-Davidson Cruiser-Familie Sechs Modelle:

Low Rider

Low Rider S

Heritage Classic

Breakout

Bad Boy

Street Bob Alle mit Milwaukee-Eight-117-V-Twin, je nach Modell in unterschiedlichen Abstimmungen. Unterschiede entstehen durch geänderte Ansaugung, Abgastrakt, Nockenwellenprofil und Fahrmodusprogrammierung.

Serienmäßig an Bord: Rider Safety Enhancements (Fahrerassistenz für Stabilität und Traktion).

Harley-Davidson Grand America Touring

Street Glide

Road Glide

Ausgerichtet auf Fahrer, die auf langen Strecken Wert auf Komfort, Luxus und Leistung legen. Triumph Bonneville Speedmaster Triumph verpasst der Speedmaster mehrere Updates.

Neu:

14-Liter-Tank für mehr Reichweite

A2-tauglich (A2-Kit verfügbar)

Breitere, bequemere Sitzbank

Neue Lenkergeometrie

16-Zoll-Leichtmetallfelgen (130/150)

LED-Licht

Tempomat serienmäßig

Traktionskontrolle mit IMU

Zwei Fahrmodi Motor & Fahrwerk:

1.200-cm³-Twin, 78 PS, 106 Nm

47-mm-Showa-Gabel

Verstecktes Monoshock