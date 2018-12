Das japanische Startup CrossHelmet ist nicht der erste Hersteller, der einen smarten Helm auf den Markt bringen möchte. Um sich gegen den Wettbewerb behaupten zu können, wurde der X1 getaufte Helm mit allerlei Technikfeatures vollgestopft. Um dem Träger ein deutlich erweitertes Sehfeld zu geben, trägt der CrossHelmet X1 hinten eine 170-Grad-Rücksichtkamera, die ihr Bild an ein Head-up-Display (1.280x720 Pixel) im Helm überträgt. Der Fahrer soll so seine komplette Umgebung im Auge haben können. Neben dem Sehen haben die Entwickler aber auch Wert auf gesehen werden gelegt. Dazu wurde der Helm mit seitlich integrierten LED-Lichtstreifen ausgerüstet.

Richtig smart wird so ein Helm erst, wenn er sich auch umfangreich vernetzen kann. Per Bluetooth können Snmartphones gekoppelt werden. Über eine spezielle App, die für iOS und Android verfügbar ist, lassen sich zahlreiche andere Dienste einbinden und die Helmfunktionen steuern.

Mit einfachen Fingerbewegungen lasen sich die Grundfunktionen steuern.

So können Navigationsinfos, Wetterdaten oder Musikfiles ebenso wie Sprachkommandos an Siri oder Google übertragen werden. Natürlich soll der smarte Helm auch den Träger schützen. Der 1.780 Gramm schwere Helm ist aus Lexan geformt und erfüllt alle gängigen Normen (DOT, ECE, JIS). Die integrierte Battrie wird über einen USB.Port geladen und soll einen Betrieb für sechs bis acht Stunden gewährleisten. Zu haben sein soll der neue CrossHelmet X1 ab März 2019 in den Größen M und L und in den Farben Silber und Schwarz zu Preisen ab 1.799 Dollar (umgerechnet rund 1.585 Euro). Gegen Aufpreis ist auch ein selbsttönendes Visier im Angebot.