Bis zu 15 Grad kühler unterm Helm

Um satte 10 bis 15 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur soll die Helmklimaanlage des ACH-1 die Luft unter der Helmschale abkühlen können. Zudem werde die Luft gefiltert und entfeuchtet, so der Hersteller.

Die Klimaanlage, die hinten am Helm adaptiert ist, arbeitet nach dem thermoelektrischen Prinzip, das den Peltier-Effekt nutzt (Fließt ein elektrischer Strom durch ein thermoelektrisches Modul, so wird Wärme von einer Seite zur anderen transportiert. Die Temperatur sinkt auf der einen und steigt auf der anderen Seite). Ein kleiner Ventilator wälzt die Luft im Helm über ein Spezialvlies unter dem Innenfutter um. Den Strom zum Betrieb zapft das System per Kabel am Motorrad ab.